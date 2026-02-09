Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит

Дополнительные 9 МВт мощности, о которых сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, позволяют частично закрыть потребности Киева, однако в масштабах города это лишь незначительная часть необходимого резерва. Об этом в комментарии УНН заявил заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский.

9 МВт - это около 1% потребностей Киева

Комментируя заявление премьер-министра о вводе в эксплуатацию дополнительных 9 МВт мощности в столице, эксперт обратил внимание на системность таких решений и их масштаб для города.

Если учитывать, что еженедельные отчеты о состоянии энергосистемы и резервных мощностях начали выдавать только с позапрошлой недели - это нормально. Если такие отчеты будут появляться регулярно, в течение всех недель года, это будет та самая работа, которую мы ожидаем от правительства по обеспечению большой электрификации в Украине - отметил заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский.

По его словам, потребности столицы в аварийных и запасных мощностях значительно больше.

Для нормальной жизни в Киеве требуется примерно 200–400 МВт аварийных и резервных мощностей. Чтобы полностью покрывать риски в условиях постоянных атак, нужен как минимум гигаватт - сказал Закревский.

В то же время эксперт подчеркнул, что нынешние объемы можно рассматривать как стартовый этап.

"Если говорить о том, как должно быть дальше, то сейчас мы прикрыли примерно 0,8% потребностей Киева. 0,8% на 52 недели - это половина того, что реально требуется городу. Это нормальный темп появления новых мощностей еженедельно", - отметил эксперт.

"Теперь можем покрыть несколько кварталов, больницы или школы"

Объясняя, куда именно могут быть направлены дополнительные 9 МВт, эксперт очертил практическое измерение такой мощности.

"9 мегаватт - это большой студенческий городок, или 2–3 больницы, или 2–3 школы, или очень большая школа", - отметил эксперт.

По его словам, речь идет прежде всего о локальном усилении инфраструктуры.

Это однозначно несколько кварталов по обеспечению такой инфраструктуры. Если нужно поддерживать давление в теплоносителях или подачу сточных вод - это несколько кварталов для того, чтобы можно было подавать людям - сказал Закревский.

В то же время он подчеркнул, что этого недостаточно для столицы.

Но это, еще раз повторяю, в рамках Киева - это примерно 1% того, что нужно. Таких процентов в Киеве должно быть как минимум 40–50%, чтобы город был обеспечен всем необходимым - отметил он.

Потепление уменьшает нагрузку и помогает системе

Оценивая влияние потепления на энергосистему, эксперт отметил, что рост температуры имеет несколько положительных эффектов.

Когда температура растет, нагрузка на энергосистему уменьшается. Весной мы наполняем верхние резервуары гидроэлектростанций, и это очень помогает, когда нужно использовать их в пиковые часы - утром или вечером - отметил эксперт.

Он также обратил внимание на газовый баланс.

Мы начинаем наполнять подземные хранилища газа, и в то же время покупаем меньше природного газа на рынке. Это дает существенную экономию и повышает энергетическую безопасность - отметил заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины.

Отдельно он упомянул о технических вызовах переходного периода.