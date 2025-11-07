Кудрицький мав забезпечити безпеку енергетики України, але не зробив цього - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що справа колишнього голови Укренерго Володимира Кудрицького є питанням судової системи, а до нього немає жодного особистого ставлення, додавши, що Кудрицький мав забезпечити безпеку енергетики України, але він цього не зробив. Про це Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами, передає УНН.
Складно коментувати речі, які писав хтось. Тим більше, що це речі, які дуже далекі від реальної ситуації. Це не до мене запитання, це запитання до судової системи України. У мене немає жодного особистого ставлення до цієї особи. Він був очільником великої системи і ця система мала забезпечити безпеку нашої енергетики. Він повинен це робити. І він це не зробив
Нагадаємо
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького за шахрайство в особливо великих розмірах. Його підозрюють у причетності до схеми 2018 року з розкрадання 13,7 млн грн під час реконструкції огорожі підстанцій.
Печерський районний суд Києва відправив під варту на два місяці Кудрицького.
Згодом Кудрицький вийшов з СІЗО після внесення застави.