Кудрицький мав забезпечити безпеку енергетики України, але не зробив цього - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що справа колишнього голови Укренерго Володимира Кудрицького є питанням судової системи, а до нього немає жодного особистого ставлення, додавши, що Кудрицький мав забезпечити безпеку енергетики України, але він цього не зробив. Про це Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами, передає УНН.

Складно коментувати речі, які писав хтось. Тим більше, що це речі, які дуже далекі від реальної ситуації. Це не до мене запитання, це запитання до судової системи України. У мене немає жодного особистого ставлення до цієї особи. Він був очільником великої системи і ця система мала забезпечити безпеку нашої енергетики. Він повинен це робити. І він це не зробив