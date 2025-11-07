ukenru
8 листопада в Україні – масштабні відключення електроенергії: обмеження діятимуть в усіх регіонах – Укренерго
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедури
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Чорна п'ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Нова система в'їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедури
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Кудрицький мав забезпечити безпеку енергетики України, але не зробив цього - Зеленський

Київ • УНН

Президент України Володимир Зеленський заявив, що справа колишнього голови Укренерго Володимира Кудрицького є питанням судової системи, а він не забезпечив безпеку енергетики України. Кудрицького затримали за шахрайство в особливо великих розмірах, його підозрюють у причетності до схеми розкрадання 13,7 млн грн у 2018 році.

Кудрицький мав забезпечити безпеку енергетики України, але не зробив цього - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що справа колишнього голови Укренерго Володимира Кудрицького є питанням судової системи, а до нього немає жодного особистого ставлення, додавши, що Кудрицький мав забезпечити безпеку енергетики України, але він цього не зробив. Про це Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами, передає УНН.

Складно коментувати речі, які писав хтось. Тим більше, що це речі, які дуже далекі від реальної ситуації. Це не до мене запитання, це запитання до судової системи України. У мене немає жодного особистого ставлення до цієї особи. Він був очільником великої системи і ця система мала забезпечити безпеку нашої енергетики. Він повинен це робити. І він це не зробив 

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького за шахрайство в особливо великих розмірах. Його підозрюють у причетності до схеми 2018 року з розкрадання 13,7 млн грн під час реконструкції огорожі підстанцій.

Печерський районний суд Києва відправив під варту на два місяці Кудрицького.

Згодом Кудрицький вийшов з СІЗО після внесення застави.

Павло Башинський

