Кудрицкий должен был обеспечить безопасность энергетики Украины, но не сделал этого - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дело бывшего главы Укрэнерго Владимира Кудрицкого является вопросом судебной системы, а к нему нет никакого личного отношения, добавив, что Кудрицкий должен был обеспечить безопасность энергетики Украины, но он этого не сделал. Об этом Зеленский заявил во время встречи с журналистами, передает УНН.

Сложно комментировать вещи, которые писал кто-то. Тем более, что это вещи, которые очень далеки от реальной ситуации. Это не ко мне вопрос, это вопрос к судебной системе Украины. У меня нет никакого личного отношения к этому человеку. Он был главой большой системы, и эта система должна была обеспечить безопасность нашей энергетики. Он должен это делать. И он это не сделал - сказал Зеленский.

Напомним

Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого за мошенничество в особо крупных размерах. Его подозревают в причастности к схеме 2018 года по хищению 13,7 млн грн во время реконструкции ограждения подстанций.

Печерский районный суд Киева отправил под стражу на два месяца Кудрицкого.

Впоследствии Кудрицкий вышел из СИЗО после внесения залога.