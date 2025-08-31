Країни-члени ЄС розділилися щодо долі сектору Гази на зустрічі в Копенгагені - ЗМІ

Думки країн Європейського Союзу розділилися щодо питання про визнання Сектору Гази, як незалежної держави. Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що їй особисто важко через відсутність єдності з цього питання, і що цей розкол впливає на довіру до ЄС на світовій арені, пише УНН з посиланням на Euro News.

Деталі

Якщо ви запитаєте мене особисто, як я себе почуваю, що я винна, що у нас немає рішення, то це важко. Дуже важко. Зрозуміло, що держави-члени не дійшли згоди щодо того, як змусити ізраїльський уряд змінити курс. Варіанти чіткі та залишаються на столі. Ми представили документ з варіантами. Але проблема в тому, що не всі держави-члени ЄС погоджуються - сказала Каллас.

Головний дипломат сказала, що держави-члени досі не домовилися про план призупинення вільної торгівлі з Ізраїлем у рамках Угоди про асоціацію між ЄС та Ізраїлем. Деякі країни висловили свою незгоду, зокрема Німеччина та Угорщина, тоді як Данія, яка зараз головує в Раді, заявила, що підтримає призупинення.

Якщо більшість зростає, то розрив не збільшується, а насправді зменшується, тому що більшість зростає. Тож це залежить від того, як на це дивитися. Але це правда, що ми ще не маємо угоди щодо цих заходів - відповіла Каллас на запитання журналіста.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен припустив, що ЄС може вжити певних заходів, щоб обійти вето деяких держав-членів.

Нам потрібно працювати та думати більш інноваційно про те, якими можуть бути наступні найкращі рішення. Наприклад, ми хочемо заборонити імпорт з окупованих територій. Це, ймовірно, неможливо. Але тоді ми могли б запровадити високий тариф на імпорт, і ми могли б зробити це кваліфікованою більшістю - сказав міністр закордонних справ Данії.

Расмуссен також відкинув заяви Ізраїлю про те, що обмеження вільної торгівлі з Ізраїлем посилить ХАМАС.

Я думаю, що важливо, щоб ми кидали виклик хибним наративам. І я хочу сказати, що ми абсолютно не маємо наміру посилювати ХАМАС, зовсім навпаки - заявив він.

Каллас стверджувала, що ЄС успішно тисне на Ізраїль, щоб той надав гуманітарну допомогу в Газі, що призвело до збільшення кількості вантажівок, що в'їжджають до цього району, та відкриття більшої кількості прикордонних переходів.

Також на зустрічі блок ухвалив документ, що закликає США скасувати заборону на в'їзд палестинської делегації, яка бере участь у Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Каллас також зазначила, що Європейський Союз вивчає варіанти санкцій проти криптовалютних бірж, які допомагають обійти російські санкції. Блок планує запровадити нові санкції проти росії наступного тижня у відповідь на посилення бомбардувань москвою цивільних об'єктів в Україні.

Було запропоновано багато інших ідей, наприклад, фінансування установ, а також те, як наші британські колеги згадували про те, що вони зробили. Ми вивчимо ці можливості. Криптовалюти є можливими, хоча я не знаю, чи це можливо на практиці - сказала Каллас.

Доповнення

Ізраїльська армія оголосила місто Газа "небезпечною зоною бойових дій", скасувавши локальну тактичну паузу, що діяла з кінця липня. Це рішення ухвалено на тлі планів масштабної операції проти ХАМАС.