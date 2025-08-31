Країни-члени ЄС розділилися щодо долі сектору Гази на зустрічі в Копенгагені - ЗМІ

$41.260.00
48.130.00
ukenru
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 21343 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 53721 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 76113 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 91987 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 108021 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 252735 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 111201 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 85238 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 99271 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 321074 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+31°
2.7м/с
36%
745мм
Популярнi новини
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 15659 перегляди
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 14307 перегляди
Армія рф втратили 810 військових та 27 артсистем: втрати ворога за добу - Генштаб 31 серпня, 04:31 • 7422 перегляди
2 вересня очікуються магнітні бурі через викид плазми на Сонці31 серпня, 04:55 • 12911 перегляди
Окупанти атакували Запоріжжя та область: одна людина загинула та десятки поранених - ОВА31 серпня, 05:40 • 3846 перегляди
В США зростає напруга між директоркою Національної розвідки та керівництвом ЦРУ - ЗМІ31 серпня, 07:48 • 4482 перегляди
На території аеродрому в окупованому Сімферополі загарбники втратили два вертольотиVideo10:07 • 9602 перегляди
Публікації
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 97052 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 226746 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 228817 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 321073 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 269654 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Нарендра Моді
Реджеп Тайїп Ердоган
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Донецька область
Сполучені Штати Америки
Китай
Реклама
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 107458 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 240236 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 263574 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 260793 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 240764 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Bild
The New York Times
Мі-8
Мі-24

Країни-члени ЄС розділилися щодо долі сектору Гази на зустрічі в Копенгагені - ЗМІ

Київ • УНН

 • 140 перегляди

Країни ЄС не дійшли згоди щодо визнання Сектору Гази та призупинення вільної торгівлі з Ізраїлем. Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що відсутність єдності впливає на довіру до ЄС.

Країни-члени ЄС розділилися щодо долі сектору Гази на зустрічі в Копенгагені - ЗМІ

Думки країн Європейського Союзу розділилися щодо питання про визнання Сектору Гази, як незалежної держави. Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що їй особисто важко через відсутність єдності з цього питання, і що цей розкол впливає на довіру до ЄС на світовій арені, пише УНН з посиланням на Euro News.

Деталі

Якщо ви запитаєте мене особисто, як я себе почуваю, що я винна, що у нас немає рішення, то це важко. Дуже важко. Зрозуміло, що держави-члени не дійшли згоди щодо того, як змусити ізраїльський уряд змінити курс. Варіанти чіткі та залишаються на столі. Ми представили документ з варіантами. Але проблема в тому, що не всі держави-члени ЄС погоджуються

- сказала Каллас.

Головний дипломат сказала, що держави-члени досі не домовилися про план призупинення вільної торгівлі з Ізраїлем у рамках Угоди про асоціацію між ЄС та Ізраїлем. Деякі країни висловили свою незгоду, зокрема Німеччина та Угорщина, тоді як Данія, яка зараз головує в Раді, заявила, що підтримає призупинення.

Якщо більшість зростає, то розрив не збільшується, а насправді зменшується, тому що більшість зростає. Тож це залежить від того, як на це дивитися. Але це правда, що ми ще не маємо угоди щодо цих заходів

- відповіла Каллас на запитання журналіста.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен припустив, що ЄС може вжити певних заходів, щоб обійти вето деяких держав-членів.

Нам потрібно працювати та думати більш інноваційно про те, якими можуть бути наступні найкращі рішення. Наприклад, ми хочемо заборонити імпорт з окупованих територій. Це, ймовірно, неможливо. Але тоді ми могли б запровадити високий тариф на імпорт, і ми могли б зробити це кваліфікованою більшістю

- сказав міністр закордонних справ Данії.

Ізраїль розкрив причину військової атаки на лікарню Насер в Газі: було виявлено камеру ХАМАС26.08.25, 20:20 • 8754 перегляди

Расмуссен також відкинув заяви Ізраїлю про те, що обмеження вільної торгівлі з Ізраїлем посилить ХАМАС.

Я думаю, що важливо, щоб ми кидали виклик хибним наративам. І я хочу сказати, що ми абсолютно не маємо наміру посилювати ХАМАС, зовсім навпаки

 - заявив він.

Каллас стверджувала, що ЄС успішно тисне на Ізраїль, щоб той надав гуманітарну допомогу в Газі, що призвело до збільшення кількості вантажівок, що в'їжджають до цього району, та відкриття більшої кількості прикордонних переходів.

Також на зустрічі блок ухвалив документ, що закликає США скасувати заборону на в'їзд палестинської делегації, яка бере участь у Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Каллас також зазначила, що Європейський Союз вивчає варіанти санкцій проти криптовалютних бірж, які допомагають обійти російські санкції. Блок планує запровадити нові санкції проти росії наступного тижня у відповідь на посилення бомбардувань москвою цивільних об'єктів в Україні.

Було запропоновано багато інших ідей, наприклад, фінансування установ, а також те, як наші британські колеги згадували про те, що вони зробили. Ми вивчимо ці можливості. Криптовалюти є можливими, хоча я не знаю, чи це можливо на практиці

- сказала Каллас.

Доповнення

Ізраїльська армія оголосила місто Газа "небезпечною зоною бойових дій", скасувавши локальну тактичну паузу, що діяла з кінця липня. Це рішення ухвалено на тлі планів масштабної операції проти ХАМАС.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Генеральна Асамблея ООН
Ізраїль
благодійність
Кая Каллас
Ларс Люкке Расмуссен
Європейський Союз
Данія
Німеччина
Угорщина
Сектор Газа
Україна