Страны-члены ЕС разделились относительно судьбы сектора Газа на встрече в Копенгагене - СМИ

Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 21380 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 53780 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 76142 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 92017 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 108035 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 252743 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 111217 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 85242 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 99275 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 321089 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Теги
Авторы
Популярные новости
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 15698 просмотра
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 14341 просмотра
Армия РФ потеряла 810 военных и 27 артсистем: потери врага за сутки - Генштаб31 августа, 04:31 • 7488 просмотра
2 сентября ожидаются магнитные бури из-за выброса плазмы на Солнце31 августа, 04:55 • 12985 просмотра
Оккупанты атаковали Запорожье и область: один человек погиб и десятки ранены - ОВА31 августа, 05:40 • 3888 просмотра
В США растет напряжение между директором Национальной разведки и руководством ЦРУ - СМИ31 августа, 07:48 • 4576 просмотра
На территории аэродрома в оккупированном Симферополе захватчики потеряли два вертолетаVideo10:07 • 9684 просмотра
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03 • 97080 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 226778 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 228837 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 321089 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 269665 просмотра
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 107464 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 240243 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 263581 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 260799 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 240770 просмотра
Фейковые новости
Бильд
Нью-Йорк Таймс
Ми-8
Ми-24

Страны-члены ЕС разделились относительно судьбы сектора Газа на встрече в Копенгагене - СМИ

Киев • УНН

 • 194 просмотра

Страны ЕС не пришли к согласию относительно признания Сектора Газа и приостановления свободной торговли с Израилем. Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что отсутствие единства влияет на доверие к ЕС.

Страны-члены ЕС разделились относительно судьбы сектора Газа на встрече в Копенгагене - СМИ

Мнения стран Европейского Союза разделились по вопросу о признании Сектора Газа независимым государством. Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас заявила, что ей лично тяжело из-за отсутствия единства по этому вопросу, и что этот раскол влияет на доверие к ЕС на мировой арене, пишет УНН со ссылкой на Euro News.

Детали

Если вы спросите меня лично, как я себя чувствую, что я виновата, что у нас нет решения, то это тяжело. Очень тяжело. Понятно, что государства-члены не пришли к согласию относительно того, как заставить израильское правительство изменить курс. Варианты четкие и остаются на столе. Мы представили документ с вариантами. Но проблема в том, что не все государства-члены ЕС согласны

- сказала Каллас.

Главный дипломат сказала, что государства-члены до сих пор не договорились о плане приостановления свободной торговли с Израилем в рамках Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем. Некоторые страны выразили свое несогласие, в частности Германия и Венгрия, тогда как Дания, которая сейчас председательствует в Совете, заявила, что поддержит приостановление.

Если большинство растет, то разрыв не увеличивается, а на самом деле уменьшается, потому что большинство растет. Так что это зависит от того, как на это смотреть. Но это правда, что у нас еще нет соглашения по этим мерам

- ответила Каллас на вопрос журналиста.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен предположил, что ЕС может принять определенные меры, чтобы обойти вето некоторых государств-членов.

Нам нужно работать и думать более инновационно о том, какими могут быть следующие лучшие решения. Например, мы хотим запретить импорт с оккупированных территорий. Это, вероятно, невозможно. Но тогда мы могли бы ввести высокий тариф на импорт, и мы могли бы сделать это квалифицированным большинством

- сказал министр иностранных дел Дании.

Израиль раскрыл причину военной атаки на больницу Насер в Газе: была обнаружена камера ХАМАС26.08.2025, 20:20 • 8754 просмотра

Расмуссен также отверг заявления Израиля о том, что ограничение свободной торговли с Израилем усилит ХАМАС.

Я думаю, что важно, чтобы мы бросали вызов ложным нарративам. И я хочу сказать, что мы абсолютно не намерены усиливать ХАМАС, совсем наоборот

 - заявил он.

Каллас утверждала, что ЕС успешно давит на Израиль, чтобы тот предоставил гуманитарную помощь в Газе, что привело к увеличению количества грузовиков, въезжающих в этот район, и открытию большего количества пограничных переходов.

Также на встрече блок принял документ, призывающий США отменить запрет на въезд палестинской делегации, участвующей в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций.

Каллас также отметила, что Европейский Союз изучает варианты санкций против криптовалютных бирж, которые помогают обойти российские санкции. Блок планирует ввести новые санкции против России на следующей неделе в ответ на усиление бомбардировок Москвой гражданских объектов в Украине.

Было предложено много других идей, например, финансирование учреждений, а также то, как наши британские коллеги упоминали о том, что они сделали. Мы изучим эти возможности. Криптовалюты возможны, хотя я не знаю, возможно ли это на практике

- сказала Каллас.

Дополнение

Израильская армия объявила город Газа "опасной зоной боевых действий", отменив локальную тактическую паузу, действовавшую с конца июля. Это решение принято на фоне планов масштабной операции против ХАМАС.

Павел Зинченко

ПолитикаНовости Мира
Генеральная Ассамблея ООН
Израиль
благотворительность
Кайя Каллас
Ларс Лёкке Расмуссен
Европейский Союз
Дания
Германия
Венгрия
Сектор Газа
Украина