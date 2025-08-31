Страны-члены ЕС разделились относительно судьбы сектора Газа на встрече в Копенгагене - СМИ

Мнения стран Европейского Союза разделились по вопросу о признании Сектора Газа независимым государством. Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас заявила, что ей лично тяжело из-за отсутствия единства по этому вопросу, и что этот раскол влияет на доверие к ЕС на мировой арене, пишет УНН со ссылкой на Euro News.

Детали

Если вы спросите меня лично, как я себя чувствую, что я виновата, что у нас нет решения, то это тяжело. Очень тяжело. Понятно, что государства-члены не пришли к согласию относительно того, как заставить израильское правительство изменить курс. Варианты четкие и остаются на столе. Мы представили документ с вариантами. Но проблема в том, что не все государства-члены ЕС согласны - сказала Каллас.

Главный дипломат сказала, что государства-члены до сих пор не договорились о плане приостановления свободной торговли с Израилем в рамках Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем. Некоторые страны выразили свое несогласие, в частности Германия и Венгрия, тогда как Дания, которая сейчас председательствует в Совете, заявила, что поддержит приостановление.

Если большинство растет, то разрыв не увеличивается, а на самом деле уменьшается, потому что большинство растет. Так что это зависит от того, как на это смотреть. Но это правда, что у нас еще нет соглашения по этим мерам - ответила Каллас на вопрос журналиста.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен предположил, что ЕС может принять определенные меры, чтобы обойти вето некоторых государств-членов.

Нам нужно работать и думать более инновационно о том, какими могут быть следующие лучшие решения. Например, мы хотим запретить импорт с оккупированных территорий. Это, вероятно, невозможно. Но тогда мы могли бы ввести высокий тариф на импорт, и мы могли бы сделать это квалифицированным большинством - сказал министр иностранных дел Дании.

Расмуссен также отверг заявления Израиля о том, что ограничение свободной торговли с Израилем усилит ХАМАС.

Я думаю, что важно, чтобы мы бросали вызов ложным нарративам. И я хочу сказать, что мы абсолютно не намерены усиливать ХАМАС, совсем наоборот - заявил он.

Каллас утверждала, что ЕС успешно давит на Израиль, чтобы тот предоставил гуманитарную помощь в Газе, что привело к увеличению количества грузовиков, въезжающих в этот район, и открытию большего количества пограничных переходов.

Также на встрече блок принял документ, призывающий США отменить запрет на въезд палестинской делегации, участвующей в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций.

Каллас также отметила, что Европейский Союз изучает варианты санкций против криптовалютных бирж, которые помогают обойти российские санкции. Блок планирует ввести новые санкции против России на следующей неделе в ответ на усиление бомбардировок Москвой гражданских объектов в Украине.

Было предложено много других идей, например, финансирование учреждений, а также то, как наши британские коллеги упоминали о том, что они сделали. Мы изучим эти возможности. Криптовалюты возможны, хотя я не знаю, возможно ли это на практике - сказала Каллас.

Дополнение

Израильская армия объявила город Газа "опасной зоной боевых действий", отменив локальную тактическую паузу, действовавшую с конца июля. Это решение принято на фоне планов масштабной операции против ХАМАС.