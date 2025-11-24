$42.270.11
48.700.19
ukenru
10:50 • 930 перегляди
Трамп про можливий прогрес у мирних переговорах: "Не вірте, поки не побачите, але щось хороше може відбуватися"
10:32 • 822 перегляди
Українські облігації підскочили в ціні на тлі мирних переговорів - Bloomberg
08:21 • 7658 перегляди
Лідери ЄС збираються на екстрену зустріч щодо переговорів про припинення війни в Україні: Politico дізналося деталі
Ексклюзив
07:12 • 27177 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
06:19 • 21389 перегляди
Україна і США продовжать роботу над "уточненим" мирним планом, Зеленський може відвідати Штати цього тижня - Reuters
06:00 • 22766 перегляди
Скандал навколо клініки Odrex: суд розгляне зміну запобіжного заходу лікарці, дії якої пов’язують зі смертю пацієнта
24 листопада, 00:17 • 28025 перегляди
Переговори у Женеві: США та Україна виступили зі спільною заявою
23 листопада, 21:45 • 32349 перегляди
CBS Nеws: Зеленського можуть запросити до США, але все залежить від зустрічі в Женеві
23 листопада, 17:09 • 33747 перегляди
"Ми досягли дуже хорошого прогресу і рухаємося вперед до справедливого і тривалого миру": Єрмак за результатами зустрічі у Женеві Video
23 листопада, 17:04 • 36241 перегляди
Рубіо заявив про найбільший прорив у переговорах від початку процесуVideo
Меню
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
Ексклюзив
07:12 • 27177 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 55137 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 132685 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo21 листопада, 17:13 • 95187 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 99544 перегляди
Кошта скоординувався із Зеленським перед зустріччю лідерів ЄС щодо мирного плану США: що відомо

Київ • УНН

 • 1402 перегляди

Президент Євроради Антоніу Кошта розмовляв із Володимиром Зеленським перед неформальною зустріччю лідерів ЄС щодо мирних зусиль в Україні. Він наголосив, що єдина позиція ЄС є ключовою для успішного результату мирних переговорів між Україною та росією.

Кошта скоординувався із Зеленським перед зустріччю лідерів ЄС щодо мирного плану США: що відомо

Президент Євроради Антоніу Кошта скоординувався з Президентом України Володимир Зеленський перед скликаним ним засіданням лідерів ЄС щодо переговорів про мирний план США між Україною та росією, про що повідомив у понеділок у X, пише УНН.

Розмовляв із Зеленським напередодні сьогоднішньої ранкової неформальної зустрічі лідерів ЄС щодо мирних зусиль в Україні, щоб отримати його оцінку ситуації. Єдина та скоординована позиція ЄС є ключовою для забезпечення успішного результату мирних переговорів – як для України, так і для Європи

- наголосив Кошта.

Оновлено о 12:30

Президент України Володимир Зеленський, своєю чергою, подякував Кошті за підтримку.

"Дуже важливо, щоб Україна брала участь у розробці спільної позиції ЄС на рівних засадах. Ми цінуємо повагу", - зазначив Зеленський у X. 

Я поінформував президента про вчорашні зустрічі радників у Женеві, зокрема про позиції сторін, хід переговорів та ключові пріоритети. Ми продовжуємо сумлінно працювати над досягненням миру в Європі

- зазначив Зеленський.

Нагадаємо

Лідерів ЄС 24 листопада вранці збирали на зустріч для брифінгу про переговори щодо припинення війни в Україні після вихідних, на яких у Женеві швидко просувалися переговори, під час яких було мало подробиць, але офіційні особи стали більш оптимістично налаштовані щодо миру.

Президент України Володимир Зеленський тим часом наголосив на важливості ретельно продуманих спільних дій з партнерами та здійсненності усіх рішень для забезпечення тривалого миру та гарантованої безпеки, на тлі переговорів щодо мирного плану США.

Після першого раунду перегорів щодо мирного плану США у Женеві 23 листопада Сполучені Штати та Україна, за повідомленнями, мають намір продовжити роботу над планом припинення війни рф проти України в понеділок, 24 листопада, домовившися про зміни до попередньої пропозиції, яку багато хто вважав занадто вигідною для москви.

Президент України Володимир Зеленський може відвідати США вже цього тижня, щоб обговорити з президентом США Дональдом Трампом найчутливіші аспекти плану.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Антоніу Кошта
Женева
Дональд Трамп
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна