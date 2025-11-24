Кошта скоординувався із Зеленським перед зустріччю лідерів ЄС щодо мирного плану США: що відомо

Президент Євроради Антоніу Кошта скоординувався з Президентом України Володимир Зеленський перед скликаним ним засіданням лідерів ЄС щодо переговорів про мирний план США між Україною та росією, про що повідомив у понеділок у X, пише УНН.

Розмовляв із Зеленським напередодні сьогоднішньої ранкової неформальної зустрічі лідерів ЄС щодо мирних зусиль в Україні, щоб отримати його оцінку ситуації. Єдина та скоординована позиція ЄС є ключовою для забезпечення успішного результату мирних переговорів – як для України, так і для Європи - наголосив Кошта.

Оновлено о 12:30

Президент України Володимир Зеленський, своєю чергою, подякував Кошті за підтримку.

"Дуже важливо, щоб Україна брала участь у розробці спільної позиції ЄС на рівних засадах. Ми цінуємо повагу", - зазначив Зеленський у X.

Я поінформував президента про вчорашні зустрічі радників у Женеві, зокрема про позиції сторін, хід переговорів та ключові пріоритети. Ми продовжуємо сумлінно працювати над досягненням миру в Європі - зазначив Зеленський.

Нагадаємо

Лідерів ЄС 24 листопада вранці збирали на зустріч для брифінгу про переговори щодо припинення війни в Україні після вихідних, на яких у Женеві швидко просувалися переговори, під час яких було мало подробиць, але офіційні особи стали більш оптимістично налаштовані щодо миру.

Президент України Володимир Зеленський тим часом наголосив на важливості ретельно продуманих спільних дій з партнерами та здійсненності усіх рішень для забезпечення тривалого миру та гарантованої безпеки, на тлі переговорів щодо мирного плану США.

Після першого раунду перегорів щодо мирного плану США у Женеві 23 листопада Сполучені Штати та Україна, за повідомленнями, мають намір продовжити роботу над планом припинення війни рф проти України в понеділок, 24 листопада, домовившися про зміни до попередньої пропозиції, яку багато хто вважав занадто вигідною для москви.

Президент України Володимир Зеленський може відвідати США вже цього тижня, щоб обговорити з президентом США Дональдом Трампом найчутливіші аспекти плану.