Кошта скоординировался с Зеленским перед встречей лидеров ЕС по мирному плану США: что известно

Президент Евросовета Антониу Кошта скоординировался с Президентом Украины Владимиром Зеленским перед созванным им заседанием лидеров ЕС по переговорам о мирном плане США между Украиной и Россией, о чем сообщил в понедельник в X, пишет УНН.

Разговаривал с Зеленским накануне сегодняшней утренней неформальной встречи лидеров ЕС по мирным усилиям в Украине, чтобы получить его оценку ситуации. Единая и скоординированная позиция ЕС является ключевой для обеспечения успешного результата мирных переговоров – как для Украины, так и для Европы