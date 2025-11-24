Кошта скоординировался с Зеленским перед встречей лидеров ЕС по мирному плану США: что известно

$42.270.11
48.700.19
ukenru
08:21 • 6456 просмотра
Лидеры ЕС собираются на экстренную встречу по переговорам о прекращении войны в Украине: Politico узнало детали
Эксклюзив
07:12 • 24378 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
06:19 • 19967 просмотра
Украина и США продолжат работу над "уточненным" мирным планом, Зеленский может посетить Штаты на этой неделе – Reuters
06:00 • 21364 просмотра
Скандал вокруг клиники Odrex: суд рассмотрит изменение меры пресечения врачу, действия которой связывают со смертью пациента
24 ноября, 00:17 • 26927 просмотра
Переговоры в Женеве: США и Украина выступили с совместным заявлением
23 ноября, 21:45 • 31883 просмотра
CBS News: Зеленского могут пригласить в США, но все зависит от встречи в Женеве
23 ноября, 17:09 • 33343 просмотра
"Мы добились очень хорошего прогресса и движемся вперед к справедливому и прочному миру": Ермак по результатам встречи в ЖеневеVideo
23 ноября, 17:04 • 36174 просмотра
Рубио заявил о крупнейшем прорыве в переговорах с начала процессаVideo
23 ноября, 17:00 • 26993 просмотра
В Украине объявили об ограничении электроснабжения на 24 ноября: будут применены графики отключения
23 ноября, 16:43 • 22963 просмотра
Европейские страны предложили изменения в план США по Украине – Reuters
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
4м/с
70%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Птицы Мадяра" атаковали химзавод "Бром" и электроподстанцию в Крыму: командующий СБС показал видеоVideo24 ноября, 01:04 • 19441 просмотра
Эверест уже не самый высокий: ученые нашли гигантские структуры под Землей, превосходящие его в 100 разPhoto24 ноября, 02:09 • 21967 просмотра
Алкоголизм в войсках РФ: командование бросает на передовую пьяных солдат24 ноября, 02:49 • 12359 просмотра
Канцлер Германии отклонил идею США о возвращении России в G805:08 • 25618 просмотра
Вторая часть «Злой» бьет рекорды проката07:49 • 10429 просмотра
публикации
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Эксклюзив
07:12 • 24380 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 53844 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 131414 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 93939 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 98347 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Марк Рютте
Петер Сийярто
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Германия
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года08:11 • 5764 просмотра
Вторая часть «Злой» бьет рекорды проката07:49 • 10981 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 36588 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 47216 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 49013 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Фильм
Техника
Financial Times
Дипломатка

Кошта скоординировался с Зеленским перед встречей лидеров ЕС по мирному плану США: что известно

Киев • УНН

 • 1260 просмотра

Президент Евросовета Антониу Кошта разговаривал с Владимиром Зеленским перед неформальной встречей лидеров ЕС по мирным усилиям в Украине. Он подчеркнул, что единая позиция ЕС является ключевой для успешного результата мирных переговоров между Украиной и Россией.

Кошта скоординировался с Зеленским перед встречей лидеров ЕС по мирному плану США: что известно

Президент Евросовета Антониу Кошта скоординировался с Президентом Украины Владимиром Зеленским перед созванным им заседанием лидеров ЕС по переговорам о мирном плане США между Украиной и Россией, о чем сообщил в понедельник в X, пишет УНН.

Разговаривал с Зеленским накануне сегодняшней утренней неформальной встречи лидеров ЕС по мирным усилиям в Украине, чтобы получить его оценку ситуации. Единая и скоординированная позиция ЕС является ключевой для обеспечения успешного результата мирных переговоров – как для Украины, так и для Европы

- подчеркнул Кошта.

Обновлено в 12:30

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, поблагодарил Кошту за поддержку.

"Очень важно, чтобы Украина участвовала в разработке общей позиции ЕС на равных основаниях. Мы ценим уважение", - отметил Зеленский в X.

Я проинформировал президента о вчерашних встречах советников в Женеве, в частности о позициях сторон, ходе переговоров и ключевых приоритетах. Мы продолжаем добросовестно работать над достижением мира в Европе

- отметил Зеленский.

Напомним

Лидеров ЕС 24 ноября утром собирали на встречу для брифинга о переговорах по прекращению войны в Украине после выходных, на которых в Женеве быстро продвигались переговоры, во время которых было мало подробностей, но официальные лица стали более оптимистично настроены относительно мира.

Президент Украины Владимир Зеленский тем временем подчеркнул важность тщательно продуманных совместных действий с партнерами и осуществимости всех решений для обеспечения длительного мира и гарантированной безопасности, на фоне переговоров по мирному плану США.

После первого раунда переговоров по мирному плану США в Женеве 23 ноября Соединенные Штаты и Украина, по сообщениям, намерены продолжить работу над планом прекращения войны РФ против Украины в понедельник, 24 ноября, договорившись об изменениях к предыдущему предложению, которое многие считали слишком выгодным для Москвы.

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить США уже на этой неделе, чтобы обсудить с президентом США Дональдом Трампом самые чувствительные аспекты плана.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Антониу Кошта
Женева
Дональд Трамп
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина