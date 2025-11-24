Кошта скоординировался с Зеленским перед встречей лидеров ЕС по мирному плану США: что известно
Киев • УНН
Президент Евросовета Антониу Кошта разговаривал с Владимиром Зеленским перед неформальной встречей лидеров ЕС по мирным усилиям в Украине. Он подчеркнул, что единая позиция ЕС является ключевой для успешного результата мирных переговоров между Украиной и Россией.
Президент Евросовета Антониу Кошта скоординировался с Президентом Украины Владимиром Зеленским перед созванным им заседанием лидеров ЕС по переговорам о мирном плане США между Украиной и Россией, о чем сообщил в понедельник в X, пишет УНН.
Разговаривал с Зеленским накануне сегодняшней утренней неформальной встречи лидеров ЕС по мирным усилиям в Украине, чтобы получить его оценку ситуации. Единая и скоординированная позиция ЕС является ключевой для обеспечения успешного результата мирных переговоров – как для Украины, так и для Европы
Обновлено в 12:30
Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, поблагодарил Кошту за поддержку.
"Очень важно, чтобы Украина участвовала в разработке общей позиции ЕС на равных основаниях. Мы ценим уважение", - отметил Зеленский в X.
Я проинформировал президента о вчерашних встречах советников в Женеве, в частности о позициях сторон, ходе переговоров и ключевых приоритетах. Мы продолжаем добросовестно работать над достижением мира в Европе
Напомним
Лидеров ЕС 24 ноября утром собирали на встречу для брифинга о переговорах по прекращению войны в Украине после выходных, на которых в Женеве быстро продвигались переговоры, во время которых было мало подробностей, но официальные лица стали более оптимистично настроены относительно мира.
Президент Украины Владимир Зеленский тем временем подчеркнул важность тщательно продуманных совместных действий с партнерами и осуществимости всех решений для обеспечения длительного мира и гарантированной безопасности, на фоне переговоров по мирному плану США.
После первого раунда переговоров по мирному плану США в Женеве 23 ноября Соединенные Штаты и Украина, по сообщениям, намерены продолжить работу над планом прекращения войны РФ против Украины в понедельник, 24 ноября, договорившись об изменениях к предыдущему предложению, которое многие считали слишком выгодным для Москвы.
Президент Украины Владимир Зеленский может посетить США уже на этой неделе, чтобы обсудить с президентом США Дональдом Трампом самые чувствительные аспекты плана.