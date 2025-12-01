$42.270.07
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
09:14 • 6300 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
07:43 • 14753 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
07:28 • 12448 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
06:00 • 21406 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02 • 34864 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17 • 47768 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
30 листопада, 11:44 • 41083 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
30 листопада, 10:20 • 42235 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
30 листопада, 07:27 • 39012 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
Коригував удари по Чернівцях та закликав до атак на захід України: СБУ затримала 35-річного агента рф

Київ • УНН

 • 36 перегляди

СБУ затримала 35-річного безробітного, що переховувався від мобілізації, за коригування ракетно-дронових атак по Чернівцях та заклики до нових ударів по західних областях України. У нього вилучили заборонену символіку та докази співпраці з російськими окупантами.

Коригував удари по Чернівцях та закликав до атак на захід України: СБУ затримала 35-річного агента рф
Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала у Чернівцях ворожого агента, який коригував ракетно-дронові атаки по місту і закликав до здійснення нових ударів по західних областях України. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБУ.

Деталі

Затриманим виявився 35-річний безробітний, який ховався від мобілізації. Його завербували в одному з Telegram-каналів, де він виправдовував російську агресію і воєнні злочини окупантів.

Агент знімав на фото і відео об’єкти критичної інфраструктури та локації у Чернівцях, які, на його думку, могли використовувати українські захисники. Зібрану інформацію він надсилав російським кураторам.

Також він поширював антиукраїнські коментарі в забороненій соцмережі "ВКонтакте". Його затримали за місцем проживанням в Чернівцях.

Під час обшуків в нього вилучили заборонену радянську і російську символіку, а також креслення та смартфон із доказами роботи на російських окупантів.

Затриманому оголосили про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
    • ч. 3 ст. 436-2 (виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування та визнання правомірною збройної агресії рф проти України).

      Наразі чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

      Нагадаємо

      Наприкінці листопада СБУ викрила російську агентурну мережу, яка готувала схрони з комплектуючими до вибухових пристроїв. Вони планували теракти на заході України.

      Євген Устименко

