Коригував удари по Чернівцях та закликав до атак на захід України: СБУ затримала 35-річного агента рф
Київ • УНН
СБУ затримала 35-річного безробітного, що переховувався від мобілізації, за коригування ракетно-дронових атак по Чернівцях та заклики до нових ударів по західних областях України. У нього вилучили заборонену символіку та докази співпраці з російськими окупантами.
Служба безпеки України затримала у Чернівцях ворожого агента, який коригував ракетно-дронові атаки по місту і закликав до здійснення нових ударів по західних областях України. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБУ.
Деталі
Затриманим виявився 35-річний безробітний, який ховався від мобілізації. Його завербували в одному з Telegram-каналів, де він виправдовував російську агресію і воєнні злочини окупантів.
Агент знімав на фото і відео об’єкти критичної інфраструктури та локації у Чернівцях, які, на його думку, могли використовувати українські захисники. Зібрану інформацію він надсилав російським кураторам.
Також він поширював антиукраїнські коментарі в забороненій соцмережі "ВКонтакте". Його затримали за місцем проживанням в Чернівцях.
Під час обшуків в нього вилучили заборонену радянську і російську символіку, а також креслення та смартфон із доказами роботи на російських окупантів.
Затриманому оголосили про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах
воєнного стану);
- ч. 3 ст. 436-2 (виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування та визнання правомірною збройної агресії рф проти України).
Наразі чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі.
Нагадаємо
Наприкінці листопада СБУ викрила російську агентурну мережу, яка готувала схрони з комплектуючими до вибухових пристроїв. Вони планували теракти на заході України.