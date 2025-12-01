Корректировал удары по Черновцам и призывал к атакам на запад Украины: СБУ задержала 35-летнего агента рф
Киев • УНН
СБУ задержала 35-летнего безработного, скрывавшегося от мобилизации, за корректировку ракетно-дроновых атак по Черновцам и призывы к новым ударам по западным областям Украины. У него изъяли запрещенную символику и доказательства сотрудничества с российскими оккупантами.
Служба безопасности Украины задержала в Черновцах вражеского агента, который корректировал ракетно-дроновые атаки по городу и призывал к совершению новых ударов по западным областям Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
Задержанным оказался 35-летний безработный, скрывавшийся от мобилизации. Его завербовали в одном из Telegram-каналов, где он оправдывал российскую агрессию и военные преступления оккупантов.
Агент снимал на фото и видео объекты критической инфраструктуры и локации в Черновцах, которые, по его мнению, могли использовать украинские защитники. Собранную информацию он отправлял российским кураторам.
Также он распространял антиукраинские комментарии в запрещенной соцсети "ВКонтакте". Его задержали по месту жительства в Черновцах.
Во время обысков у него изъяли запрещенную советскую и российскую символику, а также чертежи и смартфон с доказательствами работы на российских оккупантов.
Задержанному объявили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 3 ст. 436-2 (изготовление, распространение материалов, в которых содержится оправдание и признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины).
Сейчас мужчина находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
Напомним
В конце ноября СБУ разоблачила российскую агентурную сеть, которая готовила схроны с комплектующими к взрывным устройствам. Они планировали теракты на западе Украины.