Корректировал удары по Черновцам и призывал к атакам на запад Украины: СБУ задержала 35-летнего агента рф

09:32
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
09:14
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
07:43
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
07:28
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
06:00
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Коваленко: Россия будет стремиться уничтожить Украину и присоединить территории, пока Путин у власти
1 декабря, 01:41
Украинские воины сорвали попытку россиян поднять "триколор" над зданием в Волчанске
1 декабря, 02:12
Переговоры во Флориде: вопрос гарантий безопасности для Киева остался нерешенным - WSJ
1 декабря, 02:45
НАТО рассматривает возможность превентивного удара по россии - Financial Times
1 декабря, 03:12
Боев на фронте за сутки стало меньше: какая ситуация на направлениях - карта от Генштаба
06:15
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы
09:30
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Эксклюзив
07:43
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
06:00
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимой
29 ноября, 16:59
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56
Oxford English Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит
10:58
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет брака
08:53
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимой
29 ноября, 16:59
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении
28 ноября, 02:36
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"
27 ноября, 06:49
Корректировал удары по Черновцам и призывал к атакам на запад Украины: СБУ задержала 35-летнего агента рф

Киев • УНН

 • 474 просмотра

СБУ задержала 35-летнего безработного, скрывавшегося от мобилизации, за корректировку ракетно-дроновых атак по Черновцам и призывы к новым ударам по западным областям Украины. У него изъяли запрещенную символику и доказательства сотрудничества с российскими оккупантами.

Корректировал удары по Черновцам и призывал к атакам на запад Украины: СБУ задержала 35-летнего агента рф
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала в Черновцах вражеского агента, который корректировал ракетно-дроновые атаки по городу и призывал к совершению новых ударов по западным областям Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Задержанным оказался 35-летний безработный, скрывавшийся от мобилизации. Его завербовали в одном из Telegram-каналов, где он оправдывал российскую агрессию и военные преступления оккупантов.

Агент снимал на фото и видео объекты критической инфраструктуры и локации в Черновцах, которые, по его мнению, могли использовать украинские защитники. Собранную информацию он отправлял российским кураторам.

Также он распространял антиукраинские комментарии в запрещенной соцсети "ВКонтакте". Его задержали по месту жительства в Черновцах.

Во время обысков у него изъяли запрещенную советскую и российскую символику, а также чертежи и смартфон с доказательствами работы на российских оккупантов.

Задержанному объявили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
    • ч. 3 ст. 436-2 (изготовление, распространение материалов, в которых содержится оправдание и признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины).

      Сейчас мужчина находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

      Напомним

      В конце ноября СБУ разоблачила российскую агентурную сеть, которая готовила схроны с комплектующими к взрывным устройствам. Они планировали теракты на западе Украины.

      Евгений Устименко

      ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
      российская пропаганда
      Обыск
      Социальная сеть
      Мобилизация
      Военное положение
      Война в Украине
      Пожизненное лишение свободы
      Служба безопасности Украины
      Украина
      Черновцы