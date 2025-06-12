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Україна провела другий етап повернення важкопоранених і важкохворих воїнів додому - Зеленський
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Коордштаб: частину звільнених сьогодні українських воїнів вважали зниклими безвісти, серед повернутих - оборонці Маріуполя

Київ • УНН

 • 558 перегляди

В Україну повернули групу важкопоранених і хворих бійців, серед яких оборонці Маріуполя. Частину звільнених воїнів вважали зниклими безвісти на війні.

Коордштаб: частину звільнених сьогодні українських воїнів вважали зниклими безвісти, серед повернутих - оборонці Маріуполя

Сьогодні,12 червня, відбувся черговий етап великого обміну полоненими згідно домовленостей у Стамбулі. Додому повернулася група важкопоранених і тяжкохворих Захисників. Частину звільнених воїнів вважали зниклими безвісти. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, пише УНН.

Деталі

Під час обміну полоненими повернулися бійці, які воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

На рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, Військово-Морських Сил, Повітряних Сил, Сил ТрО, СБС, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України. Серед звільнених сьогодні є Захисники Маріуполя, що перебували в полоні більше трьох років. Усі визволені Оборонці – чоловіки, представники рядового та сержантського складу

- повідомляє Коордштаб.

Зазначається, що частину звільнених воїнів вважали зниклими безвісти.

Звільнені з полону Захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.

Сьогоднішній обмін є частиною великого обміну у категоріях військовослужбовців віком до 25 років, а також важкопоранених та тяжкохворих. Координаційний штаб продовжує роботу і найближчим часом буде проведено наступний етап звільнення українських Захисників

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

12 червня відбувся другий етап повернення важкопоранених воїнів ЗСУ, нацгвардійців та прикордонників. Їм буде надано необхідну медичну допомогу.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоВійна
Донецька область
Харківська область
Луганська область
Запорізька область
Національна гвардія України
Військово-морські сили Збройних сил України
Державна прикордонна служба України
Повітряні сили Збройних сил України
Збройні сили України
Херсонська область
Україна
Маріуполь
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