Коордштаб: частину звільнених сьогодні українських воїнів вважали зниклими безвісти, серед повернутих - оборонці Маріуполя

Сьогодні,12 червня, відбувся черговий етап великого обміну полоненими згідно домовленостей у Стамбулі. Додому повернулася група важкопоранених і тяжкохворих Захисників. Частину звільнених воїнів вважали зниклими безвісти. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, пише УНН.

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Під час обміну полоненими повернулися бійці, які воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

На рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, Військово-Морських Сил, Повітряних Сил, Сил ТрО, СБС, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України. Серед звільнених сьогодні є Захисники Маріуполя, що перебували в полоні більше трьох років. Усі визволені Оборонці – чоловіки, представники рядового та сержантського складу - повідомляє Коордштаб.

Зазначається, що частину звільнених воїнів вважали зниклими безвісти.

Звільнені з полону Захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.

Сьогоднішній обмін є частиною великого обміну у категоріях військовослужбовців віком до 25 років, а також важкопоранених та тяжкохворих. Координаційний штаб продовжує роботу і найближчим часом буде проведено наступний етап звільнення українських Захисників - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

12 червня відбувся другий етап повернення важкопоранених воїнів ЗСУ, нацгвардійців та прикордонників. Їм буде надано необхідну медичну допомогу.