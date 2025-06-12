Україна провела другий етап повернення важкопоранених і важкохворих воїнів додому - Зеленський
Київ • УНН
Відбувся другий етап повернення важкопоранених воїнів ЗСУ, нацгвардійців та прикордонників. Їм буде надано необхідну медичну допомогу.
Україна провела другий етап повернення важкопоранених і важкохворих українських воїнів, повідомив у четвер Президент України Володимир Зеленський у соцмережах, пише УНН.
Наші повертаються додому. Сьогодні вдома воїни нашої армії, нацгвардійці, прикордонники. Усі потребують лікування, і їм обовʼязково буде надана необхідна допомога. Це вже другий етап повернення важкопоранених і важкохворих воїнів
Президент наголосив: "Працюємо далі, щоб повернути всіх із російського полону". І висловив вдячність кожному, хто допомагає робити ці обміни можливими. "Щоб кожен і кожна були вдома, в Україні", - зазначив Глава держави.
Зеленський: розраховуємо на продовження обмінів, повідомлятимемо про них обов'язково10.06.25, 21:13 • 3276 переглядiв