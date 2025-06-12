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Украина провела второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов домой - Зеленский
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Украина провела второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов домой - Зеленский
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Украина провела второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов домой - Зеленский

Киев • УНН

 • 8926 просмотра

Состоялся второй этап возвращения тяжелораненых воинов ВСУ, нацгвардейцев и пограничников. Им будет оказана необходимая медицинская помощь.

Украина провела второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов домой - Зеленский

Украина провела второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных украинских воинов, сообщил в четверг Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях, пишет УНН.

Наши возвращаются домой. Сегодня дома воины нашей армии, нацгвардейцы, пограничники. Все нуждаются в лечении, и им обязательно будет оказана необходимая помощь. Это уже второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов

- написал Зеленский.

Президент подчеркнул: "Работаем дальше, чтобы вернуть всех из российского плена". И выразил благодарность каждому, кто помогает делать эти обмены возможными. "Чтобы каждый и каждая были дома, в Украине", - отметил Глава государства.

Зеленский: рассчитываем на продолжение обменов, будем сообщать о них обязательно10.06.25, 21:13 • 3276 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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