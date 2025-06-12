Украина провела второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов домой - Зеленский

Украина провела второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных украинских воинов, сообщил в четверг Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях, пишет УНН.

Наши возвращаются домой. Сегодня дома воины нашей армии, нацгвардейцы, пограничники. Все нуждаются в лечении, и им обязательно будет оказана необходимая помощь. Это уже второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов - написал Зеленский.

Президент подчеркнул: "Работаем дальше, чтобы вернуть всех из российского плена". И выразил благодарность каждому, кто помогает делать эти обмены возможными. "Чтобы каждый и каждая были дома, в Украине", - отметил Глава государства.

Зеленский: рассчитываем на продолжение обменов, будем сообщать о них обязательно