Украина провела второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов домой - Зеленский
Киев • УНН
Состоялся второй этап возвращения тяжелораненых воинов ВСУ, нацгвардейцев и пограничников. Им будет оказана необходимая медицинская помощь.
Украина провела второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных украинских воинов, сообщил в четверг Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях, пишет УНН.
Наши возвращаются домой. Сегодня дома воины нашей армии, нацгвардейцы, пограничники. Все нуждаются в лечении, и им обязательно будет оказана необходимая помощь. Это уже второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов
Президент подчеркнул: "Работаем дальше, чтобы вернуть всех из российского плена". И выразил благодарность каждому, кто помогает делать эти обмены возможными. "Чтобы каждый и каждая были дома, в Украине", - отметил Глава государства.
Зеленский: рассчитываем на продолжение обменов, будем сообщать о них обязательно10.06.25, 21:13 • 3276 просмотров