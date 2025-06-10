Зеленский: рассчитываем на продолжение обменов, будем сообщать о них обязательно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на продолжение обменов, а главной задачей является найти всех украинцев в российском плену и всех освободить. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Сегодня еще один день обменов. Вернули ребят с ранениями, среди них – и очень тяжелые. Это воины из разных составляющих Сил обороны. Все они нуждаются в серьезной медицинской помощи. Обязательно всю поддержку предоставим. Рассчитываем на продолжение обменов, и по этому поводу будут отдельные сообщения обязательно. Задача – найти всех наших в российском плену и всех освободить - сказал Зеленский.

Детали

Он поблагодарил всех политических деятелей, общественных лидеров, каждого медийщика – всех, кто распространяет информацию о российских ударах по украинским городам и селам.

Это жизненно необходимо, чтобы не было молчания в ответ на российскую эскалацию, и это очевидно, что есть эскалация. россия в течение уже месяцев постоянно увеличивает количество средств поражения в ударах. Это устойчивая тенденция, и это означает, что в москве не боятся никого в мире – никого из тех, кто призывал к прекращению убийств и содержательным переговорам об окончании войны. путин хочет убивать и дальше и пользуется тем, что не получает сильного ответа. Вашингтон они не слышат. И это многое говорит миру – всем - добавил Президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что состоялся очередной этап масштабного обмена пленными, о котором Украина и россия договорились в Стамбуле