Зеленський: розраховуємо на продовження обмінів, повідомлятимемо про них обов'язково

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на продовження обмінів, а головним завданням є знайти всіх українців у російському полоні й усіх звільнити. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Сьогодні ще один день обмінів. Повернули хлопців із пораненнями, серед них – і дуже важкі. Це воїни з різних складових Сил оборони. Усі вони потребують серйозної медичної допомоги. Обов’язково всю підтримку надамо. Розраховуємо на продовження обмінів, і щодо цього будуть окремі повідомлення обов'язково. Завдання – знайти всіх наших у російському полоні й усіх звільнити - сказав Зеленський.

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Він подякував всім політичним діячам, громадським лідерам, кожному медійнику – усім, хто поширює інформацію про російські удари по українських містах та селах.

Це життєво необхідно, щоб не було мовчання у відповідь на російську ескалацію, і це очевидно, що є ескалація. росія протягом уже місяців постійно збільшує кількість засобів ураження в ударах. Це стійка тенденція, і це означає, що в москві не бояться нікого у світі – нікого з тих, хто закликав до припинення вбивств і змістовних перемовин про закінчення війни. путін хоче вбивати й надалі та користується тим, що не отримує сильної відповіді. Вашингтон вони не чують. І це багато про що говорить світові – усім - додав Президент.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що відбувся черговий етап масштабного обміну полоненими, про який України і росія домовилися в Стамбулі