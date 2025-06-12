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Украина провела второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов домой - Зеленский
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Украина провела второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов домой - Зеленский
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Коордштаб: часть освобожденных сегодня украинских воинов считали пропавшими без вести, среди возвращенных - защитники Мариуполя

Киев • УНН

 • 228 просмотра

В Украину вернули группу тяжелораненых и больных бойцов, среди которых защитники Мариуполя. Часть освобожденных воинов считали пропавшими без вести на войне.

Коордштаб: часть освобожденных сегодня украинских воинов считали пропавшими без вести, среди возвращенных - защитники Мариуполя

Сегодня, 12 июня, состоялся очередной этап большого обмена пленными согласно договоренностям в Стамбуле. Домой вернулась группа тяжелораненых и тяжелобольных Защитников. Часть освобожденных воинов считали пропавшими без вести. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, пишет УНН.

Детали

Во время обмена пленными вернулись бойцы, воевавшие на Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.

На родную землю вернулись военнослужащие ВСУ, в частности ДШВ, Военно-Морских Сил, Воздушных Сил, Сил ТрО, СБС, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины. Среди освобожденных сегодня есть Защитники Мариуполя, находившиеся в плену более трех лет. Все освобожденные Защитники – мужчины, представители рядового и сержантского состава

- сообщает Коордштаб.

Отмечается, что часть освобожденных воинов считали пропавшими без вести.

Освобожденные из плена Защитники пройдут необходимый медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все причитающиеся выплаты за все время пребывания в неволе.

Сегодняшний обмен является частью большого обмена в категориях военнослужащих в возрасте до 25 лет, а также тяжелораненых и тяжелобольных. Координационный штаб продолжает работу и в ближайшее время будет проведен следующий этап освобождения украинских Защитников

- говорится в сообщении.

Напомним

12 июня состоялся второй этап возвращения тяжелораненых воинов ВСУ, нацгвардейцев и пограничников. Им будет оказана необходимая медицинская помощь.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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