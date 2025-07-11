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Комфортна літня пауза від спеки: якою буде погода в Україні впродовж вихідних

Київ • УНН

 • 906 перегляди

На вихідних, 12 та 13 липня, в Україні очікується контрастна погода: на сході до +38 градусів, на заході +21+25 градусів. Місцями пройдуть дощі з грозами, зокрема в Києві в суботу ввечері.

Комфортна літня пауза від спеки: якою буде погода в Україні впродовж вихідних

Вихідними, 12 та 13 липня, в східних областях буде найспекотніше. Місцями по Україні слід очікувати дощі з грозами. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, пише УНН.

Деталі

За її інформацією, у суботу найспекотнішими в Україні будуть Луганщина, Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина, Запоріжжя, частина Херсонщини та степова частина Криму, тут очікується +33+38 градусів.

У західних областях зовсім інша термічна картинка, 12-го липня температура повітря становитиме +21+25 градусів.

У північній частині України погода обіцяє комфортну літню паузу від спеки, вдень +24+28 градусів.

У центральних областях впродовж дня передбачається: на Вінниччині +22+24, на Черкащині та Полтавщині +25+29, у Кропивницькому з районами +26+30, на Дніпропетровщині +30+35 градусів.

У південній частині у суботу температура повітря становитиме +30+33 градуси, на Запоріжжі та в степовій частині Криму +33+37 градусів.

Дощі з грозами пройдуть 12-го липня місцями в західних областях, а також у другій половині дня на Сумщині, Черкащині, Полтавщині, Харківщині, Дніпропетровщині.

На решті території України - без опадів.

У Києві 12-го липня більшу частину доби буде суха погода, а вже надвечір у суботу пройде дощ з грозою.

У неділю синоптична ситуація в Україні особливо не зміниться

- зауважила Діденко.

Раніше УНН писав, що в Україні у п'ятницю, 11 липня, очікується контрастна погода - тоді як на заході буде максимум 22 градуси, на сході сильна спека утримається.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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