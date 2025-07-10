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Україну охопить контрастна погода: від +18 до +38 градусів

Київ • УНН

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11 липня в Україні очікується контрастна погода: на заході +18...+22 градуси, тоді як на сході збережеться сильна спека до +38 градусів. У Києві температура знизиться до +25...+27 градусів.

Україну охопить контрастна погода: від +18 до +38 градусів

В Україні у п'ятницю, 11 липня, очікується контрастна погода - тоді як на заході буде максимум 22 градуси, на сході сильна спека утримається, повідомила синоптик Наталка Діденко у соцмережах у четвер, пише УНН.

І знову в Україні контрастна погода

- написала Діденко.

На заході 11 липня, з її слів, +18...+22 градуси, на півночі спека послабне до +25...+29, хіба на Сумщині ще до +30 градусів.

"Хто куди у центральних областях - протягом дня +26...+29, на Вінниччині лише +22, а на Дніпропетровщині ще пектиме до +35 градусів. На півдні від +28 на Одещині до +35 градусів на Запоріжжі та в Криму. Сильна спека втримується у східних областях, +34...+38 градусів", - зазначила вона.

Дощі з грозами, за її прогнозом, імовірні у Карпатах та на Закарпатті, вдень короткочасні літні зливи місцями пройдуть на Сумщині, Харківщині, Полтавщині, дійдуть до Дніпра з районами. На решті території без опадів.

У Києві 11 липня, повідомила Діденко, "нарешті стане легше дихати, вдень спека послабне до +25...+27 градусів".

"У липні однорідності від погоди не чекати - спека і поруч прохолода породжують сильні контрасти, тому десь злива, десь посуха. Проте спека у липні не думаю, що когось дивує. Бо вже починаються потроху знамениті липневі "ще такого ніколи не було". В атмосфери все під контролем. Майже", - зауважила Діденко.

Україну накриє спека до +38° та сильні грози: прогноз погоди на четвер10.07.25, 06:59 • 1350 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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