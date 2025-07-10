Україну накриє спека до +38° та сильні грози: прогноз погоди на четвер
Київ • УНН
10 липня в Україні очікується спекотна погода з температурою до +38° та грозами. На заході, Житомирщині та Вінниччині пройдуть сильні дощі, тоді як на сході та південному сході буде сильна спека.
У четвер, 10 липня, в Україні очікується спектона погода, в деяких регіонах пройдуть сильні дощі та грози. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
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За інформацією синоптиків, у західних, Житомирській та Вінницькій областях буде хмарно; значні, на Закарпатті та Прикарпатті сильні дощі, грози; температура вночі 12-17°, вдень 15-20°, на Житомирщині та Вінниччині 21-26°. На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише в Черкаській та Одеській областях місцями короткочасний дощ, гроза.
Вдень 29-34°, у східних, південно-східних, Сумській та Полтавській областях сильна спека 35-38°. Вітер південно-східний, південний (в західних областях північно-західний), 7-12 м/с
У Києві та області у четвер буде хмарно з проясненнями, вдень дощитиме. Температура повітря - 30-32°.
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