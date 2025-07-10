Украину накроет жара до +38° и сильные грозы: прогноз погоды на четверг

В четверг, 10 июля, в Украине ожидается жаркая погода, в некоторых регионах пройдут сильные дожди и грозы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, в западных, Житомирской и Винницкой областях будет облачно; значительные, на Закарпатье и Прикарпатье сильные дожди, грозы; температура ночью 12-17°, днем 15-20°, в Житомирской и Винницкой областях 21-26°. На остальной территории переменная облачность, без осадков, лишь в Черкасской и Одесской областях местами кратковременный дождь, гроза.

Днем 29-34°, в восточных, юго-восточных, Сумской и Полтавской областях сильная жара 35-38°. Ветер юго-восточный, южный (в западных областях северо-западный), 7-12 м/с - говорится в сообщении.

В Киеве и области в четверг будет облачно с прояснениями, днем будет дождливо. Температура воздуха - 30-32°.

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