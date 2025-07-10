Украину охватит контрастная погода: от +18 до +38 градусов

В Украине в пятницу, 11 июля, ожидается контрастная погода - тогда как на западе будет максимум 22 градуса, на востоке сильная жара сохранится, сообщила синоптик Наталья Диденко в соцсетях в четверг, пишет УНН.

И снова в Украине контрастная погода - написала Диденко.

На западе 11 июля, по ее словам, +18...+22 градуса, на севере жара ослабнет до +25...+29, разве что на Сумщине еще до +30 градусов.

"Кто куда в центральных областях - в течение дня +26...+29, на Винничине лишь +22, а на Днепропетровщине еще будет печь до +35 градусов. На юге от +28 на Одесчине до +35 градусов на Запорожье и в Крыму. Сильная жара удерживается в восточных областях, +34...+38 градусов", - отметила она.

Дожди с грозами, по ее прогнозу, вероятны в Карпатах и на Закарпатье, днем кратковременные летние ливни местами пройдут на Сумщине, Харьковщине, Полтавщине, дойдут до Днепра с районами. На остальной территории без осадков.

В Киеве 11 июля, сообщила Диденко, "наконец станет легче дышать, днем жара ослабнет до +25...+27 градусов".

"В июле однородности от погоды не ждать - жара и рядом прохлада порождают сильные контрасты, поэтому где-то ливень, где-то засуха. Однако жара в июле не думаю, что кого-то удивляет. Потому что уже начинаются понемногу знаменитые июльские "еще такого никогда не было". У атмосферы все под контролем. Почти", - отметила Диденко.

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