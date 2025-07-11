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Комфортная летняя пауза от жары: какой будет погода в Украине в течение выходных

Киев • УНН

 • 506 просмотра

На выходных, 12 и 13 июля, в Украине ожидается контрастная погода: на востоке до +38 градусов, на западе +21+25 градусов. Местами пройдут дожди с грозами, в частности в Киеве в субботу вечером.

Комфортная летняя пауза от жары: какой будет погода в Украине в течение выходных

В выходные, 12 и 13 июля, в восточных областях будет жарче всего. Местами по Украине следует ожидать дожди с грозами. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.

Детали

По ее информации, в субботу самыми жаркими в Украине будут Луганщина, Харьковщина, Донетчина, Днепропетровщина, Запорожье, часть Херсонщины и степная часть Крыма, здесь ожидается +33+38 градусов.

В западных областях совсем другая термическая картинка, 12-го июля температура воздуха составит +21+25 градусов.

В северной части Украины погода обещает комфортную летнюю паузу от жары, днем +24+28 градусов.

В центральных областях в течение дня предполагается: в Винницкой области +22+24, в Черкасской и Полтавской областях +25+29, в Кропивницком с районами +26+30, в Днепропетровской области +30+35 градусов.

В южной части в субботу температура воздуха составит +30+33 градуса, в Запорожье и в степной части Крыма +33+37 градусов.

Дожди с грозами пройдут 12-го июля местами в западных областях, а также во второй половине дня в Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях.

На остальной территории Украины - без осадков.

В Киеве 12-го июля большую часть суток будет сухая погода, а уже к вечеру в субботу пройдет дождь с грозой.

В воскресенье синоптическая ситуация в Украине особо не изменится

- отметила Диденко.

Ранее УНН писал, что в Украине в пятницу, 11 июля, ожидается контрастная погода - тогда как на западе будет максимум 22 градуса, на востоке сильная жара сохранится.

Алена Уткина

Алена Уткина

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