ISW: росія де-факто анексувала білорусь та використовує її для підготовки до війни з НАТО
Київ • УНН
Аналітики ISW стверджують, що росія де-факто анексувала білорусь. рф використовує білорусь для вторгнення в повітряний простір Польщі та Литви в рамках своїх зусиль "нульової фази" створення інформаційних та психологічних умов для підготовки до можливої війни з НАТО.
росія де-факто анексувала білорусь. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.
Деталі
Аналітики вказують, що білоруські "аеростати" незаконно увійшли до польського повітряного простору в ніч з 30 на 31 січня вдруге протягом 72 годин.
Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що польський військовий радар виявив об'єкти, що вночі потрапляли до польського повітряного простору з білорусі, і що ці об'єкти, найімовірніше, були аеростатами. У відповідь польська влада тимчасово обмежила повітряний простір над Підляським воєводством (вздовж східного кордону Польщі з білоруссю)
В ISW оцінюють, що росія де-факто анексувала білорусь і використовує вторгнення в повітряний простір Польщі та Литви з білорусі в рамках своїх зусиль "нульової фази" - фази створення інформаційних та психологічних умов - для підготовки до можливої війни між НАТО та росією у майбутньому.
Нагадаємо
У ніч на 31 січня Польща закрила повітряний простір через "об'єкти, що наближалися з білорусі".
Литва висловила протест білорусі через масовану атаку контрабандними кулями28.01.26, 22:55 • 4198 переглядiв