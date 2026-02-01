ISW: росія де-факто анексувала білорусь та використовує її для підготовки до війни з НАТО

$42.850.00
51.240.00
ukenru
06:56 • 106 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 18954 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 37232 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 27367 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 27471 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
31 січня, 14:50 • 23781 перегляди
Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено
31 січня, 14:25 • 14992 перегляди
Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини
31 січня, 13:12 • 13286 перегляди
Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg
31 січня, 12:33 • 7300 перегляди
"Укрзалізниця" змінює маршрути у трьох областях та пересаджає пасажирів у автобуси через загрозу обстрілів
31 січня, 11:48 • 11846 перегляди
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
2м/с
83%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Понад 300 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки31 січня, 21:31 • 4680 перегляди
SpaceX почала блокувати Starlink для російських дронів31 січня, 21:59 • 5128 перегляди
"Неофашистське праве крило США": Куба оголосила надзвичайний станPhoto31 січня, 22:33 • 20789 перегляди
У путіна звужується "вікно" для мирної угоди через зростаючий бюджетний дефіцит - Bloomberg1 лютого, 00:17 • 11254 перегляди
Здебільшого кримчани: встановлено імена всіх, хто пішов разом із крейсером "москва"1 лютого, 00:54 • 6366 перегляди
Публікації
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 40533 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 69912 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 49478 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 54858 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 57020 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ілон Маск
Денис Шмигаль
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Німеччина
Крим
Реклама
УНН Lite
Подолав майже 5 тисяч кілометрів: рідкісний хвилястий альбатрос з Галапагосів помічений біля узбережжя КаліфорніїVideo06:27 • 398 перегляди
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф31 січня, 16:40 • 21602 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 25147 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 28452 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 29099 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
The Hill
SpaceX Starship

ISW: росія де-факто анексувала білорусь та використовує її для підготовки до війни з НАТО

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Аналітики ISW стверджують, що росія де-факто анексувала білорусь. рф використовує білорусь для вторгнення в повітряний простір Польщі та Литви в рамках своїх зусиль "нульової фази" створення інформаційних та психологічних умов для підготовки до можливої війни з НАТО.

ISW: росія де-факто анексувала білорусь та використовує її для підготовки до війни з НАТО

росія де-факто анексувала білорусь. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики вказують, що білоруські "аеростати" незаконно увійшли до польського повітряного простору в ніч з 30 на 31 січня вдруге протягом 72 годин.

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що польський військовий радар виявив об'єкти, що вночі потрапляли до польського повітряного простору з білорусі, і що ці об'єкти, найімовірніше, були аеростатами. У відповідь польська влада тимчасово обмежила повітряний простір над Підляським воєводством (вздовж східного кордону Польщі з білоруссю)

- зазначають аналітики.

В ISW оцінюють, що росія де-факто анексувала білорусь і використовує вторгнення в повітряний простір Польщі та Литви з білорусі в рамках своїх зусиль "нульової фази" - фази створення інформаційних та психологічних умов - для підготовки до можливої ​​війни між НАТО та росією у майбутньому.

Нагадаємо

У ніч на 31 січня Польща закрила повітряний простір через "об'єкти, що наближалися з білорусі".

Литва висловила протест білорусі через масовану атаку контрабандними кулями28.01.26, 22:55 • 4198 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Білорусь
Інститут вивчення війни
НАТО
Литва
Польща