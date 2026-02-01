$42.850.00
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53
31 января, 17:53 • 18937 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28
31 января, 17:28 • 37210 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в США
31 января, 16:54
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 27351 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43
31 января, 15:43 • 27459 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
31 января, 14:50
31 января, 14:50 • 23773 просмотра
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
31 января, 14:25
31 января, 14:25 • 14988 просмотра
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
31 января, 13:12
31 января, 13:12 • 13284 просмотра
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
31 января, 12:33
31 января, 12:33 • 7298 просмотра
"Укрзалізниця" меняет маршруты в трех областях и пересаживает пассажиров в автобусы из-за угрозы обстрелов
31 января, 11:48
31 января, 11:48 • 11845 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
Графики отключений электроэнергии
ISW: россия де-факто аннексировала беларусь и использует ее для подготовки к войне с НАТО

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Аналитики ISW утверждают, что россия де-факто аннексировала беларусь. рф использует беларусь для вторжения в воздушное пространство Польши и Литвы в рамках своих усилий "нулевой фазы" создания информационных и психологических условий для подготовки к возможной войне с НАТО.

ISW: россия де-факто аннексировала беларусь и использует ее для подготовки к войне с НАТО

россия де-факто аннексировала беларусь. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики указывают, что белорусские "аэростаты" незаконно вошли в польское воздушное пространство в ночь с 30 на 31 января во второй раз в течение 72 часов.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что польский военный радар обнаружил объекты, ночью попадавшие в польское воздушное пространство из беларуси, и что эти объекты, скорее всего, были аэростатами. В ответ польские власти временно ограничили воздушное пространство над Подляским воеводством (вдоль восточной границы Польши с беларусью)

- отмечают аналитики.

В ISW оценивают, что россия де-факто аннексировала беларусь и использует вторжение в воздушное пространство Польши и Литвы из беларуси в рамках своих усилий "нулевой фазы" - фазы создания информационных и психологических условий - для подготовки к возможной войне между НАТО и россией в будущем.

Напомним

В ночь на 31 января Польша закрыла воздушное пространство из-за "объектов, приближавшихся из беларуси".

Литва выразила протест Беларуси из-за массированной атаки контрабандными шарами28.01.26, 22:55 • 4198 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Беларусь
Институт изучения войны
НАТО
Литва
Польша