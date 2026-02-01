ISW: россия де-факто аннексировала беларусь и использует ее для подготовки к войне с НАТО
Киев • УНН
Аналитики ISW утверждают, что россия де-факто аннексировала беларусь. рф использует беларусь для вторжения в воздушное пространство Польши и Литвы в рамках своих усилий "нулевой фазы" создания информационных и психологических условий для подготовки к возможной войне с НАТО.
россия де-факто аннексировала беларусь. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.
Детали
Аналитики указывают, что белорусские "аэростаты" незаконно вошли в польское воздушное пространство в ночь с 30 на 31 января во второй раз в течение 72 часов.
Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что польский военный радар обнаружил объекты, ночью попадавшие в польское воздушное пространство из беларуси, и что эти объекты, скорее всего, были аэростатами. В ответ польские власти временно ограничили воздушное пространство над Подляским воеводством (вдоль восточной границы Польши с беларусью)
В ISW оценивают, что россия де-факто аннексировала беларусь и использует вторжение в воздушное пространство Польши и Литвы из беларуси в рамках своих усилий "нулевой фазы" - фазы создания информационных и психологических условий - для подготовки к возможной войне между НАТО и россией в будущем.
Напомним
В ночь на 31 января Польша закрыла воздушное пространство из-за "объектов, приближавшихся из беларуси".
