Графіки не діють: Київ перейшов на екстрені відключення світла
Київ • УНН
У Києві запроваджено екстрені відключення електроенергії за наказом НЕК Укренерго. Це сталося після масованої атаки ворога на енергетичну інфраструктуру.
Київ перевели на екстрені відключення електроенергії, повідомили у ДТЕК Київській електромережі у вівторок, пише УНН.
За наказом НЕК Укренерго введені екстрені відключення електроенергії. Графіки відключень при цьому не діють
Киян закликали "розумно споживати електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему".
Доповнення
За даними Міненерго, уночі сталася "масована комбінована атака ворога на об'єкти енергетичної інфраструктури". Енергетики мали розпочати оцінку наслідків та відновлювальні роботи, щойно це дозволить безпекова ситуація.