07:26
Графики не действуют: Киев перешел на экстренные отключения света

Киев • УНН

 • 930 просмотра

В Киеве введены экстренные отключения электроэнергии по приказу НЭК Укрэнерго. Это произошло после массированной атаки врага на энергетическую инфраструктуру.

Графики не действуют: Киев перешел на экстренные отключения света

Киев переведен на экстренные отключения электроэнергии, сообщили в ДТЭК Киевские электросети во вторник, пишет УНН.

По приказу НЭК Укрэнерго введены экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений при этом не действуют

- сообщили в энергокомпании.

Киевлян призвали "разумно потреблять электроэнергию, если она у вас сейчас есть, чтобы помочь стабилизировать систему".

Дополнение

По данным Минэнерго, ночью произошла "массированная комбинированная атака врага на объекты энергетической инфраструктуры". Энергетики должны были начать оценку последствий и восстановительные работы, как только это позволит ситуация с безопасностью.

Юлия Шрамко

