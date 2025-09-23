Голова Єврокомісії про дрони навколо аеропорту Копенгагена: критична інфраструктура під загрозою, і Європа відповість рішуче

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала інцидент з дронами навколо аеропорту Копенгагена у Данії, вказавши, що європейська критична інфраструктура під загрозою, і Європа відповість рішуче, пише УНН.

Щойно розмовляла з прем'єр-міністром (Данії) Фредеріксен щодо вторгнення дронів навколо аеропорту Копенгагена. Хоча факти ще встановлюються, очевидно, що ми спостерігаємо тенденцію постійних протистоянь на наших кордонах. Наша критична інфраструктура під загрозою. І Європа відповість на цю загрозу сильно та рішуче - написала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у X.

Нагадаємо

Аеропорти у Данії та Норвегії, а саме - Копенгагена та Осло, два найбільш завантажені аеропорти Північної Європи, були закриті на кілька годин після того, як пізно ввечері в понеділок, 22 вересня, у їхньому повітряному просторі були помічені дрони, внаслідок чого зачепило десятки тисяч пасажирів, через зміну маршрутів рейсів.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен наголосила, що подія свідчить про зростання загроз для критичної інфраструктури країни. З її слів, не виключаються жодні варіанти щодо того, хто за цим стоїть.

Останніми днями в європейських аеропортах відбулася низка збоїв.

Минулої п'ятниці кібератака вивела з ладу системи реєстрації та посадки на рейс, надані Collins Aerospace, підрозділом RTX, що вплинуло на роботу лондонського аеропорту Гітроу, а також аеропортів Берліна та Брюсселя. Протягом вихідних та у понеділок наслідки кібератаки продовжували паралізовувати авіасполучення по всьому регіону.