Глава Еврокомиссии о дронах вокруг аэропорта Копенгагена: критическая инфраструктура под угрозой, и Европа ответит решительно
Киев • УНН
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с премьер-министром Дании Фредериксен инцидент с дронами возле аэропорта Копенгагена. Она подчеркнула, что критическая инфраструктура Европы под угрозой, и Европа ответит решительно.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала инцидент с дронами вокруг аэропорта Копенгагена в Дании, указав, что европейская критическая инфраструктура под угрозой, и Европа ответит решительно, пишет УНН.
Только что разговаривала с премьер-министром (Дании) Фредериксен относительно вторжения дронов вокруг аэропорта Копенгагена. Хотя факты еще устанавливаются, очевидно, что мы наблюдаем тенденцию постоянных противостояний на наших границах. Наша критическая инфраструктура под угрозой. И Европа ответит на эту угрозу сильно и решительно
Напомним
Аэропорты в Дании и Норвегии, а именно - Копенгагена и Осло, два наиболее загруженных аэропорта Северной Европы, были закрыты на несколько часов после того, как поздно вечером в понедельник, 22 сентября, в их воздушном пространстве были замечены дроны, в результате чего пострадали десятки тысяч пассажиров из-за изменения маршрутов рейсов.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула, что событие свидетельствует о росте угроз для критической инфраструктуры страны. По ее словам, не исключаются никакие варианты относительно того, кто за этим стоит.
В последние дни в европейских аэропортах произошел ряд сбоев.
В прошлую пятницу кибератака вывела из строя системы регистрации и посадки на рейс, предоставленные Collins Aerospace, подразделением RTX, что повлияло на работу лондонского аэропорта Хитроу, а также аэропортов Берлина и Брюсселя. В течение выходных и в понедельник последствия кибератаки продолжали парализовывать авиасообщение по всему региону.