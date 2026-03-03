$43.230.13
Глузував з меморіалу Героїв і був у СЗЧ - хто такий Ігор Волоха, якого затримали в Києві

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Чоловік, який зневажливо висловлювався щодо національних символів на Майдані, виявився військовослужбовцем у СЗЧ. Він розповсюдив відео на своїх сторінках в соцмережах.

Глузував з меморіалу Героїв і був у СЗЧ - хто такий Ігор Волоха, якого затримали в Києві

Чоловік, який глузував з меморіалу загиблих Героїв на Майдані виявився військовослужбовцем, що самовільно залишив військову частину. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Деталі

Наприкінці лютого 2026 року в соцмережах з’явилось відео, де фігурант зневажливо висловлюється щодо національних символів, встановлених на вшанування пам’яті загиблих Захисників України. На тих же кадрах він вимагав їх прибрати.

Это центр города, что ты тут понатыкал этих флажков? Убирай их, тут люди отдыхают

- сказав фігурант російською мовою, після чого залився постановочним сміхом.

Також дебошир глузував над пам’яттю загиблих захисників Маріуполя і заводу "Азовсталь".

Згодом чоловіка затримали. За даними ЗМІ і соцмереж, ним виявився Ігор Волоха - колишній спортсмен, у минулому займався боксом у столичній ДЮСШ. Правоохоронці встановили, що чоловік перебував у СЗЧ - самовільно залишив військову частину у Миколаївській області.

Відео, де Волоха глузував з загиблих, не єдині в його творчості - подібний шок-контент він публікував у соціальних мережах Instagram і Facebook.

Коли ці кадри викликали суспільний резонанс, фігурант збрив вуса, щоб його не впізнали. Але це йому не допомогло.

Після затримання Волоха заявив, що робив це з власної дурості і попросив пробачення.

Наразі йому повідомлено про підозру у самовільному залишенні військової частини або місця служби (ч. 5 ст. 407 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Не виключено, що в подальшому йому можуть оголосити підозру за ще декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 296 (хуліганство);
    • ст 435-1 (образа честі і гідності військовослужбовця);
      • ст 338 (наруга над державними символами);
        • ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України).

          Нагадаємо

          Чоловіка, який глузував з Народного меморіалу загиблим захисникам на Майдані Незалежності, затримали правоохоронці у Києві.

          Євген Устименко

          СуспільствоВійна в УкраїніКиївКримінал
