Насмехался над мемориалом Героев и был в СОЧ - кто такой Игорь Волоха, задержанный в Киеве

Мужчина, который насмехался над мемориалом погибших Героев на Майдане, оказался военнослужащим, самовольно покинувшим воинскую часть. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Подробности

В конце февраля 2026 года в соцсетях появилось видео, где фигурант пренебрежительно высказывается относительно национальных символов, установленных в память о погибших Защитниках Украины. На тех же кадрах он требовал их убрать.

Это центр города, что ты тут понатыкал этих флажков? Убирай их, тут люди отдыхают - сказал фигурант на русском языке, после чего залился постановочным смехом.

Также дебошир насмехался над памятью погибших защитников Мариуполя и завода "Азовсталь".

Впоследствии мужчину задержали. По данным СМИ и соцсетей, им оказался Игорь Волоха - бывший спортсмен, в прошлом занимался боксом в столичной ДЮСШ. Правоохранители установили, что мужчина находился в СОЧ - самовольно покинул воинскую часть в Николаевской области.

Видео, где Волоха насмехался над погибшими, не единственные в его творчестве - подобный шок-контент он публиковал в социальных сетях Instagram и Facebook.

Когда эти кадры вызвали общественный резонанс, фигурант сбрил усы, чтобы его не узнали. Но это ему не помогло.

После задержания Волоха заявил, что делал это по собственной глупости и попросил прощения.

Сейчас ему сообщено о подозрении в самовольном оставлении воинской части или места службы (ч. 5 ст. 407 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Не исключено, что в дальнейшем ему могут объявить подозрение по еще нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 296 (хулиганство);

ст 435-1 (оскорбление чести и достоинства военнослужащего);

ст 338 (надругательство над государственными символами);

ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины).

Напомним

Мужчину, который насмехался над Народным мемориалом погибшим защитникам на Майдане Независимости, задержали правоохранители в Киеве.