Насмехался над мемориалом Героев и был в СОЧ - кто такой Игорь Волоха, задержанный в Киеве
Киев • УНН
Мужчина, пренебрежительно высказывавшийся о национальных символах на Майдане, оказался военнослужащим в СЗЧ. Он распространил видео на своих страницах в соцсетях.
Мужчина, который насмехался над мемориалом погибших Героев на Майдане, оказался военнослужащим, самовольно покинувшим воинскую часть. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственное бюро расследований.
Подробности
В конце февраля 2026 года в соцсетях появилось видео, где фигурант пренебрежительно высказывается относительно национальных символов, установленных в память о погибших Защитниках Украины. На тех же кадрах он требовал их убрать.
Это центр города, что ты тут понатыкал этих флажков? Убирай их, тут люди отдыхают
Также дебошир насмехался над памятью погибших защитников Мариуполя и завода "Азовсталь".
Впоследствии мужчину задержали. По данным СМИ и соцсетей, им оказался Игорь Волоха - бывший спортсмен, в прошлом занимался боксом в столичной ДЮСШ. Правоохранители установили, что мужчина находился в СОЧ - самовольно покинул воинскую часть в Николаевской области.
Видео, где Волоха насмехался над погибшими, не единственные в его творчестве - подобный шок-контент он публиковал в социальных сетях Instagram и Facebook.
Когда эти кадры вызвали общественный резонанс, фигурант сбрил усы, чтобы его не узнали. Но это ему не помогло.
После задержания Волоха заявил, что делал это по собственной глупости и попросил прощения.
Сейчас ему сообщено о подозрении в самовольном оставлении воинской части или места службы (ч. 5 ст. 407 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
Не исключено, что в дальнейшем ему могут объявить подозрение по еще нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ст. 296 (хулиганство);
- ст 435-1 (оскорбление чести и достоинства
военнослужащего);
- ст 338 (надругательство над государственными символами);
- ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной,
отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины).
Напомним
Мужчину, который насмехался над Народным мемориалом погибшим защитникам на Майдане Независимости, задержали правоохранители в Киеве.