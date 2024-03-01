Генштаб: росіяни зосередили військові зусилля на Авдіївському та Новопавлівському напрямках
Київ • УНН
Росіяни зосередили свої військові зусилля насамперед на Авдіївському та Новопавлівському напрямках фронту, здійснивши більше половини всіх обстрілів на цих ділянках.
Росіяни сконцентрували свої військові зусилля на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Більш ніж половина всіх атак ворога відбулась на зазначених ділянках фронту. Про це свідчать дані вечірнього зведення Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті, передає УНН.
Деталі
Протягом доби відбулося 73 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 79 авіаційних ударів, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Зазначається, що на Куп’янському, Оріхівському та Херсонському напрямку в п’ятницю противник штурмових дій не проводив.
На Лиманському напрямку наші воїни відбили 6 атак противника. Зокрема окупанти наступали за підтримки авіації в районах населених пунктів Терни, Роздолівка Донецької області та Білогорівка Луганської області.
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На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Красногорівки, Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки та південніше Золотої Ниви Донецької області. Тут армійці рф намагались прорвати оборону наших військ 25 разів.
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Також зазначається, що у п’ятницю авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника.
Підрозділами ракетних військ також уразили район зосередження військової техніки противника, а також дві артилерійські системи, три пункти управління й три склади боєприпасів ворога.