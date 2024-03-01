Генштаб: россияне сосредоточили военные усилия на Авдеевском и Новопавловском направлениях
Киев • УНН
Россияне сосредоточили свои военные усилия прежде всего на Авдеевском и Новопавловском направлениях фронта, осуществив более половины всех обстрелов на этих участках.
Россияне сконцентрировали свои военные усилия на Авдеевском и Новопавловском направлениях. Более половины всех атак врага состоялась на указанных участках фронта. Об этом свидетельствуют данные вечерней сводки Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте, передает УНН.
Детали
В течение суток произошло 73 боевых столкновения. В целом враг нанес 6 ракетных и 79 авиационных ударов, совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Отмечается, что на Купянском, Ореховском и Херсонском направлении в пятницу противник штурмовых действий не проводил.
На Лиманском направлении наши воины отбили 6 атак противника. В частности оккупанты наступали при поддержке авиации в районах населенных пунктов Терны, Раздоловка Донецкой области и Белогоровка Луганской области.
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Также отмечается, что в пятницу авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.
Подразделениями ракетных войск также поразили район сосредоточения военной техники противника, а также две артиллерийские системы, три пункта управления и три склада боеприпасов врага.
Генштаб: россияне сосредоточили военные усилия на Авдеевском и Новопавловском направлениях
Россияне сосредоточили свои военные усилия прежде всего на Авдеевском и Новопавловском направлениях фронта, осуществив более половины всех обстрелов на этих участках.
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