Генштаб: россияне сосредоточили военные усилия на Авдеевском и Новопавловском направлениях

Россияне сконцентрировали свои военные усилия на Авдеевском и Новопавловском направлениях. Более половины всех атак врага состоялась на указанных участках фронта. Об этом свидетельствуют данные вечерней сводки Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте, передает УНН.

Детали

В течение суток произошло 73 боевых столкновения. В целом враг нанес 6 ракетных и 79 авиационных ударов, совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. - подсчитали в Генштабе.

Отмечается, что на Купянском, Ореховском и Херсонском направлении в пятницу противник штурмовых действий не проводил.

На Лиманском направлении наши воины отбили 6 атак противника. В частности оккупанты наступали при поддержке авиации в районах населенных пунктов Терны, Раздоловка Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

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На Бахмутском направлении, Силы обороны дали отпор врагу 4 раза. Захватчики пытались улучшить свое положение у Богдановки и Андреевки, что в Донецкой области.

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На Авдеевском направлении, наши защитники отбили 20 атак врага вблизи Бердичев, Орловки, Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага у Красногоровки, Георгиевки, Победы, Новомихайловки и южнее Золотой Нивы Донецкой области. Здесь армейцы рф пытались прорвать оборону наших войск 25 раз.

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Также отмечается, что в пятницу авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск также поразили район сосредоточения военной техники противника, а также две артиллерийские системы, три пункта управления и три склада боеприпасов врага.