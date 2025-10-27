Генштаб повідомив про запеклі бої на фронті: загалом 168 боєзіткнень, найгарячіше біля Покровська та Костянтинівки
Київ • УНН
Сили оборони України 27 жовтня відбили 168 атак російських військ. Найбільш інтенсивні бої відбувалися на Покровському та Костянтинівському напрямках.
Українські Сили оборони за добу 27 жовтня відбили 168 атак російських військ по всій лінії фронту. За даними Генштабу, ворог завдав 70 авіаударів і скинув 148 керованих авіабомб, а також здійснив понад 3 тисячі артобстрілів і застосував понад 2,6 тисячі дронів-камікадзе. Про це повідомив Генштаб у вечірньому зведенні, пише УНН.
Деталі
Найгарячішими залишаються Покровський і Костянтинівський напрямки. Біля Покровська окупанти 57 разів штурмували українські позиції, зазнавши значних втрат – 97 ліквідованих, з них 68 безповоротно. Знищено бронетехніку, засоби РЕБ і пускові установки РСЗВ.
На Олександрівському напрямку українські війська відбили 14 атак, ще шість боїв тривають. Активні штурми також тривають у районах Курської, Куп’янської, Лиманської і Гуляйпільської ділянок фронту.
У Генштабі зазначають, що противник концентрує сили на сході, але Збройні сили України впевнено утримують позиції та завдають противнику відчутних втрат у живій силі й техніці.
Мер москви заявив про атаку дронів на столицю рф27.10.25, 22:19 • 1822 перегляди