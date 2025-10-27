Генштаб повідомив про запеклі бої на фронті: загалом 168 боєзіткнень, найгарячіше біля Покровська та Костянтинівки

$42.000.10
48.770.22
ukenru
Ексклюзив
27 жовтня, 14:34 • 24058 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Ексклюзив
27 жовтня, 14:25 • 36279 перегляди
Кількість правопорушень за керування у стані сп’яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерахPhoto
Ексклюзив
27 жовтня, 12:53 • 51726 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 11:47 • 41939 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
27 жовтня, 10:46 • 44860 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
27 жовтня, 08:41 • 40010 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
27 жовтня, 08:31 • 42433 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
27 жовтня, 07:54 • 37041 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
27 жовтня, 07:35 • 34920 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
27 жовтня, 07:17 • 28732 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.8м/с
79%
740мм
Популярнi новини
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto27 жовтня, 11:25 • 56188 перегляди
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo27 жовтня, 12:28 • 40756 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1Photo27 жовтня, 13:30 • 37773 перегляди
5 класичних пуншів для Гелловіну: зігрійтеся та налаштуйтесь на атмосферу святаPhoto16:54 • 24110 перегляди
Загинув Богдан Змий - творець роботизованої машини для розмінування "Змій"18:47 • 6828 перегляди
Публікації
5 класичних пуншів для Гелловіну: зігрійтеся та налаштуйтесь на атмосферу святаPhoto16:54 • 24808 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1Photo27 жовтня, 13:30 • 38222 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 12:53 • 51729 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 97986 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 119997 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Ілон Маск
Кір Стармер
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Франція
Китай
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Колишній чоловік Бритні Спірс випустив книгу і каже, що співачці потрібна допомога19:31 • 5476 перегляди
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo27 жовтня, 12:28 • 41579 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto27 жовтня, 11:25 • 57011 перегляди
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку27 жовтня, 09:22 • 62049 перегляди
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйцеPhoto27 жовтня, 00:06 • 72052 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм
Storm Shadow

Генштаб повідомив про запеклі бої на фронті: загалом 168 боєзіткнень, найгарячіше біля Покровська та Костянтинівки

Київ • УНН

 • 1018 перегляди

Сили оборони України 27 жовтня відбили 168 атак російських військ. Найбільш інтенсивні бої відбувалися на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Генштаб повідомив про запеклі бої на фронті: загалом 168 боєзіткнень, найгарячіше біля Покровська та Костянтинівки

Українські Сили оборони за добу 27 жовтня відбили 168 атак російських військ по всій лінії фронту. За даними Генштабу, ворог завдав 70 авіаударів і скинув 148 керованих авіабомб, а також здійснив понад 3 тисячі артобстрілів і застосував понад 2,6 тисячі дронів-камікадзе. Про це повідомив Генштаб у вечірньому зведенні, пише УНН.

Деталі

Найгарячішими залишаються Покровський і Костянтинівський напрямки. Біля Покровська окупанти 57 разів штурмували українські позиції, зазнавши значних втрат – 97 ліквідованих, з них 68 безповоротно. Знищено бронетехніку, засоби РЕБ і пускові установки РСЗВ.

На Олександрівському напрямку українські війська відбили 14 атак, ще шість боїв тривають. Активні штурми також тривають у районах Курської, Куп’янської, Лиманської і Гуляйпільської ділянок фронту.

У Генштабі зазначають, що противник концентрує сили на сході, але Збройні сили України впевнено утримують позиції та завдають противнику відчутних втрат у живій силі й техніці.

Мер москви заявив про атаку дронів на столицю рф27.10.25, 22:19 • 1822 перегляди

Степан Гафтко

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Покровськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Збройні сили України
Костянтинівка