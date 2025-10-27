Генштаб сообщил об ожесточенных боях на фронте: всего 168 боестолкновений, наиболее горячо у Покровска и Константиновки
Киев • УНН
Силы обороны Украины 27 октября отбили 168 атак российских войск. Наиболее интенсивные бои происходили на Покровском и Константиновском направлениях.
Украинские Силы обороны за сутки 27 октября отбили 168 атак российских войск по всей линии фронта. По данным Генштаба, враг нанес 70 авиаударов и сбросил 148 управляемых авиабомб, а также совершил более 3 тысяч артобстрелов и применил более 2,6 тысячи дронов-камикадзе. Об этом сообщил Генштаб в вечерней сводке, пишет УНН.
Подробности
Самыми горячими остаются Покровское и Константиновское направления. Возле Покровска оккупанты 57 раз штурмовали украинские позиции, понеся значительные потери – 97 ликвидированных, из них 68 безвозвратно. Уничтожена бронетехника, средства РЭБ и пусковые установки РСЗО.
На Александровском направлении украинские войска отбили 14 атак, еще шесть боев продолжаются. Активные штурмы также продолжаются в районах Курского, Купянского, Лиманского и Гуляйпольского участков фронта.
В Генштабе отмечают, что противник концентрирует силы на востоке, но Вооруженные силы Украины уверенно удерживают позиции и наносят противнику ощутимые потери в живой силе и технике.
