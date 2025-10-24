$41.900.14
17:15
Завтра Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
16:33
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем’єр Стармер
15:19
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
14:29
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
12:52
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Ексклюзив
12:47
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
24 жовтня, 12:17
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифруPhoto
24 жовтня, 12:13
Україну в суботу накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
24 жовтня, 07:57
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
12:47
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto24 жовтня, 11:40 • 27391 перегляди
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обідуPhoto24 жовтня, 11:32 • 28235 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00
Генсек НАТО висловився щодо ймовріності передачі США далекобійних ракет "Tomahawk" Україні

Київ • УНН

 262 перегляди

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що рішення про постачання далекобійних ракет Україні мають ухвалювати окремі союзники. Він додав, що США з липня надають Україні важливу зброю, і це питання залишається на розгляді президента.

Генсек НАТО висловився щодо ймовріності передачі США далекобійних ракет "Tomahawk" Україні

Генсек НАТО Марк Рютте висловився щодо ймовірності передачі США далекобійних ракет "Tomahawk" Україні і наголосив, що рішення мають ухвалювати союзники, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Рютте, коли його запитали, чи вважає він, що США нададуть Україні далекобійні ракети "Tomahawk", каже, що рішення про те, яку зброю вони хочуть постачати, мають вирішувати окремі союзники України.

Він додав, що з липня США надають Україні важливу зброю.

"Це питання залишається на розгляді президента, і, звичайно, це питання залежить від США", – підсумовує він.

Трамп пояснив, чому важко передати Україні ракети Tomahawk23.10.25, 01:55 • 21766 переглядiв

Нагадаємо

17 жовтня в Білому домі пройшла двостороння зустріч у форматі офіційного обіду за участі президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.  

Однією з ключових тем розмови Трампа й Зеленського буде питання про можливе надання Україні далекобійних ракет Tomahawk.  

Президент Зеленський в інтерв'ю NBC news заявив, що Дональд Трамп не відмовив у постачанні ракет Tomahawk Україні. Це дає надію на отримання зброї, що може змінити хід війни.

За словами Дональда Трампа, США не можуть віддати всю свою зброю Україні, оскільки це загрожує інтересам країни. Він зазначив, що США самі потребують Tomahawk, які просить Україна.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив, що адміністрація президента Трампа продовжить роботу над миром в Україні стільки, скільки буде потрібно. Він також зазначив, що Трамп ще не прийняв остаточного рішення щодо надання Україні ракет Tomahawk.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Техніка
Війна в Україні
Джей Ді Венс
Марк Рютте
НАТО
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна