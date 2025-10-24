Генсек НАТО висловився щодо ймовріності передачі США далекобійних ракет "Tomahawk" Україні
Київ • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що рішення про постачання далекобійних ракет Україні мають ухвалювати окремі союзники. Він додав, що США з липня надають Україні важливу зброю, і це питання залишається на розгляді президента.
Генсек НАТО Марк Рютте висловився щодо ймовірності передачі США далекобійних ракет "Tomahawk" Україні і наголосив, що рішення мають ухвалювати союзники, передає УНН із посиланням на The Guardian.
Деталі
Рютте, коли його запитали, чи вважає він, що США нададуть Україні далекобійні ракети "Tomahawk", каже, що рішення про те, яку зброю вони хочуть постачати, мають вирішувати окремі союзники України.
Він додав, що з липня США надають Україні важливу зброю.
"Це питання залишається на розгляді президента, і, звичайно, це питання залежить від США", – підсумовує він.
Нагадаємо
17 жовтня в Білому домі пройшла двостороння зустріч у форматі офіційного обіду за участі президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.
Однією з ключових тем розмови Трампа й Зеленського буде питання про можливе надання Україні далекобійних ракет Tomahawk.
Президент Зеленський в інтерв'ю NBC news заявив, що Дональд Трамп не відмовив у постачанні ракет Tomahawk Україні. Це дає надію на отримання зброї, що може змінити хід війни.
За словами Дональда Трампа, США не можуть віддати всю свою зброю Україні, оскільки це загрожує інтересам країни. Він зазначив, що США самі потребують Tomahawk, які просить Україна.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив, що адміністрація президента Трампа продовжить роботу над миром в Україні стільки, скільки буде потрібно. Він також зазначив, що Трамп ще не прийняв остаточного рішення щодо надання Україні ракет Tomahawk.