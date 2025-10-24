$41.900.14
Генсек НАТО высказался о вероятности передачи США дальнобойных ракет "Tomahawk" Украине

Киев • УНН

 • 110 просмотра

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что решения о поставках дальнобойных ракет Украине должны принимать отдельные союзники. Он добавил, что США с июля предоставляют Украине важное оружие, и этот вопрос остается на рассмотрении президента.

Генсек НАТО высказался о вероятности передачи США дальнобойных ракет "Tomahawk" Украине

Генсек НАТО Марк Рютте высказался относительно вероятности передачи США дальнобойных ракет "Tomahawk" Украине и подчеркнул, что решения должны принимать союзники, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Рютте, когда его спросили, считает ли он, что США предоставят Украине дальнобойные ракеты "Tomahawk", говорит, что решение о том, какое оружие они хотят поставлять, должны принимать отдельные союзники Украины.

Он добавил, что с июля США предоставляют Украине важное оружие.

"Этот вопрос остается на рассмотрении президента, и, конечно, этот вопрос зависит от США", – подытоживает он.

Трамп объяснил, почему трудно передать Украине ракеты Tomahawk23.10.25, 01:55 • 21766 просмотров

Напомним

17 октября в Белом доме прошла двусторонняя встреча в формате официального обеда с участием президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.  

Одной из ключевых тем разговора Трампа и Зеленского будет вопрос о возможном предоставлении Украине дальнобойных ракет Tomahawk.  

Президент Зеленский в интервью NBC news заявил, что Дональд Трамп не отказал в поставках ракет Tomahawk Украине. Это дает надежду на получение оружия, которое может изменить ход войны.

По словам Дональда Трампа, США не могут отдать все свое оружие Украине, поскольку это угрожает интересам страны. Он отметил, что США сами нуждаются в Tomahawk, которые просит Украина.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что администрация президента Трампа продолжит работу над миром в Украине столько, сколько потребуется. Он также отметил, что Трамп еще не принял окончательного решения относительно предоставления Украине ракет Tomahawk.

Антонина Туманова

