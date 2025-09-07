$41.350.00
Фінляндія депортувала понад сто росіян, які шукали притулку

Київ • УНН

 • 24 перегляди

З початку року Фінляндія депортувала 104 росіян, які просили політичний притулок, більшість з них намагалися уникнути мобілізації. Фінська влада відмовляє у притулку, вважаючи, що мобілізація в Росії завершилася, хоча закон про це не підписаний.

Фінляндія депортувала понад сто росіян, які шукали притулку

З початку цього року влада Фінляндії депортувала 104 росіян, які звернулися з проханням про політичний притулок. Про це інформує УНН з посиланням на видання Yle.

Деталі

Фінська поліція повідомила, що більшість із депортованих росіян намагалися уникнути мобілізації та чекали на рішення приблизно два з половиною роки.

Зазначається, що Фінляндія відмовляє їм у притулку, оскільки, на думку влади, мобілізація в росії нібито закінчилася і заявникам не загрожує небезпека. Водночас закон про завершення мобілізації досі не підписано.

Згідно з позицією Міграційної служби Фінляндії, однієї загрози призову до армії недостатньо для отримання притулку. Але деяким прохачам усе ж таки надали статус, наприклад, якщо у них був ризик бути залученими до воєнних злочинів

- йдеться у повідомленні.

Деякі росіяни відмовилися залишити країну добровільно, тому 18 людей було депортовано у супроводі поліції. Їх відправили до Туреччини чи в Естонію.

Видання нагадало, що Фінляндія закрила свої прикордонні переходи з росією у листопаді 2023 року. 

Нагадаємо

Фінляндія укріплює 200 км кордону з росією, зводячи міцний паркан для запобігання нелегальній міграції. Це рішення прийнято після повномасштабного вторгнення росії в Україну та вступу Фінляндії до НАТО.

дмитро медведєв заявив про посилення військової активності Фінляндії, Норвегії та Польщі поблизу російських кордонів. Він також наголосив на військовій загрозі з боку балтійських держав та анонсував зміну військового підходу рф до кордону з Фінляндією через її вступ до НАТО.

США вдруге за літо масово депортували росіян29.08.25, 10:53 • 4988 переглядiв

Віта Зеленецька

