16:47 • 9680 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
16:35 • 16652 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 21685 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 18856 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 31576 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 39858 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 34954 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 63325 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 45921 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 57062 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
медведєв: Фінляндія, Норвегія та Польща посилюють військову активність біля кордонів рф

Київ • УНН

 • 10 перегляди

дмитро медведєв заявив про посилення військової активності Фінляндії, Норвегії та Польщі поблизу російських кордонів. Він також наголосив на військовій загрозі з боку балтійських держав та анонсував зміну військового підходу рф до кордону з Фінляндією через її вступ до НАТО.

медведєв: Фінляндія, Норвегія та Польща посилюють військову активність біля кордонів рф

Фінляндія, Норвегія та Польща посилюють військову активність поблизу території росії. Про це заявив заступник голови ради безпеки рф дмитро медведєв, повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

Деталі

Під час відвідин північно-західного федерального округу він також наголосив на військовій загрозі для рф з боку балтійських держав.

рф необхідно підвищити надійність захисту держкордону через посилення військової активності країн Балтії

- сказав медведєв.

Крім того, він анонсував, що росія змінить військовий підхід до облаштування кордону з Фінляндією через вступ цієї країни до НАТО.

"Європа придумала собі "російську загрозу", щоб згуртувати електорат і витратити гроші. Фінляндія та інші західні сусіди втратили дуже великі гроші, закрившись від Росії", - резюмував медведєв.

Нагадаємо

Раніше медведєв заявляв, що росія не прийме появи військових НАТО в Україні.

Вадим Хлюдзинський

