медведєв: Фінляндія, Норвегія та Польща посилюють військову активність біля кордонів рф
Київ • УНН
дмитро медведєв заявив про посилення військової активності Фінляндії, Норвегії та Польщі поблизу російських кордонів. Він також наголосив на військовій загрозі з боку балтійських держав та анонсував зміну військового підходу рф до кордону з Фінляндією через її вступ до НАТО.
Фінляндія, Норвегія та Польща посилюють військову активність поблизу території росії. Про це заявив заступник голови ради безпеки рф дмитро медведєв, повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.
Деталі
Під час відвідин північно-західного федерального округу він також наголосив на військовій загрозі для рф з боку балтійських держав.
рф необхідно підвищити надійність захисту держкордону через посилення військової активності країн Балтії
Крім того, він анонсував, що росія змінить військовий підхід до облаштування кордону з Фінляндією через вступ цієї країни до НАТО.
"Європа придумала собі "російську загрозу", щоб згуртувати електорат і витратити гроші. Фінляндія та інші західні сусіди втратили дуже великі гроші, закрившись від Росії", - резюмував медведєв.
Нагадаємо
Раніше медведєв заявляв, що росія не прийме появи військових НАТО в Україні.
