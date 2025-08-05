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"Це нова реальність": медведєв полякав Захід після зняття мораторію рф на розгортання ракет

Київ • УНН

 • 1166 перегляди

За словами заступника глави серкретаря рнбо рф, заява мзс росії про скасування мораторію на розгортання ракет середньої та малої дальності є результатом "антиросійської політики країн НАТО".

"Це нова реальність": медведєв полякав Захід після зняття мораторію рф на розгортання ракет

Заява мзс росії про скасування мораторію на розгортання ракет середньої та малої дальності є результатом "антиросійської політики країн НАТО". Про це у соцмережі х написав колишній президент рф, заступник голови ради безпеки країни-агресорки дмитро медведєв, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, "це нова реальність, з якою доведеться рахуватися всім нашим опонентам".

Очікуйте подальших кроків

- "попередив" медведєв.

Нагадаємо

Напередодні міністерство закордонних справ росії заявило про скасування мораторію на розгортання ракет середньої та меншої дальності наземного базування. Це рішення прийнято "через зникнення умов для збереження односторонніх самообмежень".

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко зазначив, що скасування рф мораторію на розміщення ракет середньої та малої дальності є формальністю, адже росіяни "й так стояли напоготові з 2019 року", коли президент США Дональд Трамп вийшов з відопвідного договору "через російське порушення".

росія погрожує вийти з мораторію на ракети середньої дальності09.06.25, 18:08 • 3730 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Політика
Рада національної безпеки і оборони України
НАТО
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна