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У мзс рф заявили про скасування мораторію на розгортання ракет середньої та меншої дальності

Київ • УНН

 • 196 перегляди

міністерство закордонних справ росії заявило про скасування мораторію на розгортання ракет середньої та меншої дальності наземного базування. Це рішення прийнято через зникнення умов для збереження односторонніх самообмежень.

У мзс рф заявили про скасування мораторію на розгортання ракет середньої та меншої дальності

міністерство закордонних справ росії заявило, що рф більше не вважає себе зв'язаною мораторієм на розгортання ракет середньої і меншої дальності наземного базування. Про це йдеться в заяві російського дипвідомства, передає УНН.

(...) мзс росії констатує зникнення умов для збереження одностороннього мораторію на розгортання аналогічних озброєнь і уповноважене заявити, що російська федерація більше не вважає себе зв'язаною відповідними раніше прийнятими самообмеженнями. Рішення щодо конкретних параметрів заходів реагування будуть прийматися керівництвом російської федерації на основі міжвідомчого аналізу масштабів розгортання американських та інших західних РСМД наземного базування, а також загального розвитку ситуації в галузі міжнародної безпеки та стратегічної стабільності 

- заявили в мзс рф.

Нагадаємо

Прессекретар російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков заявив, що для зустрічі очільника кремля з Президентом України Володимиром Зеленським ще не пророблена уся підготовча робота.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що заява речника кремля дмитра пєскова про зустріч російського диктатора володимира путіна і Президента України Володимира Зеленського виглядає як чергове затягування часу, бо в ній жодної конкретики.

Павло Башинський

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