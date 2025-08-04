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Виглядає як чергове затягування часу: в ОП відреагували на заяву пєскова про зустріч путіна та Зеленського

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що заява пєскова про зустріч путіна та Зеленського є затягуванням часу. Україна готова до зустрічі лідерів хоч зараз.

Виглядає як чергове затягування часу: в ОП відреагували на заяву пєскова про зустріч путіна та Зеленського

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що заява речника кремля дмитра пєскова про зустріч російського диктатора володимира путіна і Президента України Володимира Зеленського виглядає як чергове затягування часу, бо в ній жодної конкретики. Про це Єрмак написав у Telegram, передає УНН.

Заява пєскова про "можливу" зустріч виглядає як чергове затягування часу, бо в ній жодної конкретики. Позиція України чітка: ми готові до зустрічі лідерів. Наші партнери, всі хто справді цінують мир, підтримують позицію України, що зустріч лідерів має відбутися 

- написав Єрмак.

Він зазначив, що Україна готова хоч зараз зустрітися із путіним.

Якщо питання лише у підготовці - то це точно не до нас: ми готові хоч зараз. А от безкінечне "не виключаємо" без конкретної дати - неприйнятно 

- додав Єрмак.

Нагадаємо

Прессекретар російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков заявив, що для зустрічі очільника кремля з Президентом України Володимиром Зеленським ще не пророблена уся підготовча робота.

Павло Башинський

Політика
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Україна