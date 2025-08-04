Виглядає як чергове затягування часу: в ОП відреагували на заяву пєскова про зустріч путіна та Зеленського
Київ • УНН
Керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що заява пєскова про зустріч путіна та Зеленського є затягуванням часу. Україна готова до зустрічі лідерів хоч зараз.
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що заява речника кремля дмитра пєскова про зустріч російського диктатора володимира путіна і Президента України Володимира Зеленського виглядає як чергове затягування часу, бо в ній жодної конкретики. Про це Єрмак написав у Telegram, передає УНН.
Заява пєскова про "можливу" зустріч виглядає як чергове затягування часу, бо в ній жодної конкретики. Позиція України чітка: ми готові до зустрічі лідерів. Наші партнери, всі хто справді цінують мир, підтримують позицію України, що зустріч лідерів має відбутися
Він зазначив, що Україна готова хоч зараз зустрітися із путіним.
Якщо питання лише у підготовці - то це точно не до нас: ми готові хоч зараз. А от безкінечне "не виключаємо" без конкретної дати - неприйнятно
Нагадаємо
Прессекретар російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков заявив, що для зустрічі очільника кремля з Президентом України Володимиром Зеленським ще не пророблена уся підготовча робота.