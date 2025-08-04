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Похоже на очередное затягивание времени: в ОП отреагировали на заявление пескова о встрече путина и Зеленского

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что заявление пескова о встрече путина и Зеленского является затягиванием времени. Украина готова к встрече лидеров хоть сейчас.

Похоже на очередное затягивание времени: в ОП отреагировали на заявление пескова о встрече путина и Зеленского

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что заявление представителя кремля дмитрия пескова о встрече российского диктатора владимира путина и Президента Украины Владимира Зеленского выглядит как очередное затягивание времени, потому что в нем нет никакой конкретики. Об этом Ермак написал в Telegram, передает УНН.

Заявление пескова о "возможной" встрече выглядит как очередное затягивание времени, потому что в нем нет никакой конкретики. Позиция Украины четкая: мы готовы к встрече лидеров. Наши партнеры, все кто действительно ценят мир, поддерживают позицию Украины, что встреча лидеров должна состояться 

- написал Ермак.

Он отметил, что Украина готова хоть сейчас встретиться с путиным.

Если вопрос только в подготовке - то это точно не к нам: мы готовы хоть сейчас. А вот бесконечное "не исключаем" без конкретной даты - неприемлемо 

- добавил Ермак.

Напомним

Пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков заявил, что для встречи главы кремля с Президентом Украины Владимиром Зеленским еще не проделана вся подготовительная работа.

Павел Башинский

политика
Андрій Єрмак
Владимир Зеленский
Украина