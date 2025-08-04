Похоже на очередное затягивание времени: в ОП отреагировали на заявление пескова о встрече путина и Зеленского
Киев • УНН
Руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что заявление пескова о встрече путина и Зеленского является затягиванием времени. Украина готова к встрече лидеров хоть сейчас.
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что заявление представителя кремля дмитрия пескова о встрече российского диктатора владимира путина и Президента Украины Владимира Зеленского выглядит как очередное затягивание времени, потому что в нем нет никакой конкретики. Об этом Ермак написал в Telegram, передает УНН.
Заявление пескова о "возможной" встрече выглядит как очередное затягивание времени, потому что в нем нет никакой конкретики. Позиция Украины четкая: мы готовы к встрече лидеров. Наши партнеры, все кто действительно ценят мир, поддерживают позицию Украины, что встреча лидеров должна состояться
Он отметил, что Украина готова хоть сейчас встретиться с путиным.
Если вопрос только в подготовке - то это точно не к нам: мы готовы хоть сейчас. А вот бесконечное "не исключаем" без конкретной даты - неприемлемо
Напомним
Пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков заявил, что для встречи главы кремля с Президентом Украины Владимиром Зеленским еще не проделана вся подготовительная работа.