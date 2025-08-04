В мид рф заявили об отмене моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности
Киев • УНН
министерство иностранных дел россии заявило об отмене моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Это решение принято из-за исчезновения условий для сохранения односторонних самоограничений.
Министерство иностранных дел россии заявило, что рф больше не считает себя связанной мораторием на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Об этом говорится в заявлении российского дипведомства, передает УНН
(...) мид россии констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание аналогичных вооружений и уполномочено заявить, что российская федерация больше не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями. Решения по конкретным параметрам мер реагирования будут приниматься руководством российской федерации на основе межведомственного анализа масштабов развертывания американских и других западных РСМД наземного базирования, а также общего развития ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности
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