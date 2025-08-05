«Это новая реальность»: медведев припугнул Запад после снятия моратория рф на развертывание ракет
Киев • УНН
По словам заместителя главы секретаря СБ РФ, заявление МИД России об отмене моратория на развертывание ракет средней и малой дальности является результатом «антироссийской политики стран НАТО».
Заявление МИД России об отмене моратория на развертывание ракет средней и малой дальности является результатом "антироссийской политики стран НАТО". Об этом в соцсети Х написал бывший президент РФ, заместитель председателя совета безопасности страны-агрессора Дмитрий Медведев, сообщает УНН.
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По его словам, "это новая реальность, с которой придется считаться всем нашим оппонентам".
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Напомним
Накануне министерство иностранных дел России заявило об отмене моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Это решение принято "из-за исчезновения условий для сохранения односторонних самоограничений".
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко отметил, что отмена РФ моратория на размещение ракет средней и малой дальности является формальностью, ведь россияне "и так стояли наготове с 2019 года", когда президент США Дональд Трамп вышел из соответствующего договора "из-за российского нарушения".
россия угрожает выйти из моратория на ракеты средней дальности09.06.25, 18:08 • 3728 просмотров