россия угрожает выйти из моратория на ракеты средней дальности

москва рассматривает выход из моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, заявил заместитель главы мид рф сергей сябков. По его словам, россия якобы "вынуждена реагировать на появление новых и к тому же очень чувствительных ракетных угроз". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Детали

российский мораторий на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности (РСМД) "приближается к своему логическому завершению", сказал рябков.

Он обосновал это тем, что россия не видит "каких-либо кардинальных изменений и тем более разворотов в планах США по дальнейшему передовому развертыванию наземных ракет средней и меньшей дальности в различных регионах мира" и исходит из того, что эта деятельность "будет только наращиваться".

Реальность такова, что выявленная ​​россией сдержанность в сфере "пост- ДРСМД" не была оценена США и их союзниками и не встретила взаимности - утверждает рябков.

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Дополнение

В октябре 2018 года тогдашний президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из подписанного в 1987 году Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив россию в его нарушении. По данным Вашингтона, российская ракета 9М729 комплекса "Искандер" , или SSC-8 по классификации НАТО, которую можно оснастить ядерной боеголовкой, способна летать гораздо дальше 500 км, заявленных москвой, и при размещении в калининградской области способна достичь западноевропейских столиц.

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москва отрицает, что ракеты "Искандер" нарушают ДРСМД. В конце ноября 2018 года сергей рябков называл заявления США о нарушении москвой ДРСМД "безосновательными" и "голословными". В августе 2019 года он же в одном из интервью рассказал, что незадолго до прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности москва предложила Вашингтону и НАТО мораторий на размещение таких ракет в Европе.

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Напомним

НАТО просит европейские государства-члены расширить возможности наземной противовоздушной обороны в пять раз, поскольку альянс стремится заполнить ключевой пробел в ответ на угрозу российской агрессии. В Альянсе настаивают на пятикратном усилении наземной противовоздушной обороны.