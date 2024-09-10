США хотят развернуть в Японии новейший ракетный комплекс Typhon, который ранее был запрещен договором с РФ

Вашингтон планирует развернуть в Японии ракетные системы Typhon, которые ранее запрещал российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявила министр армии США (высшая гражданская должность в Пентагоне) Кристина Вормут, пишет The Japan Times, передает УНН.

Детали

Речь идет прежде всего о привлечении ракетных систем Typhon к совместным военным учениям с Силами самообороны страны.

Как пояснила американский чиновник, во время недавнего визита в Японию она обсуждала с министром обороны страны Минору Кихарой перспективы привлечения новых американских многосферных оперативных групп (Multi Domain Task Force, MDTF) в учениях на японской территории.

В состав MDTF входят, в частности, американские ракетные комплексы наземного базирования средней дальности Typhon (иначе называемые Mid-Range Capability - MRC).

Нам было бы очень интересно увидеть, как многосферная оперативная группа действует из Японии. Мы ясно дали понять японским Силам самообороны, что заинтересованы в этом. Развертывание будет идти в соответствии с темпами японского правительства - заявила Вормут.

Журналисты The Japan Times подчеркнули, что ранее развертывание вооружений, подобных Typhon, было запрещено по российско-американскому Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В соответствии с документом были запрещены все ракеты наземного базирования - как обычные, так и ядерные - с дальностью полета от 500 до 5500 километров. Но в 2019 году администрация президента Дональда Трампа объявила о выходе США из ДРСМД.

Появление ракетных систем Typhon в Японии станет уже вторым развертыванием систем в Азии. Первое произошло весной нынешнего года на Филиппинах, где они были задействованы в американо-филиппинских учениях Salaknib 24.

США та Японія створять ракету проти гіперзвукової зброї

Дополнение

В то же время как пишет издание, Япония отрицает неоднократные сообщения СМИ за последние годы, в которых отмечается возможность размещения Соединенными Штатами подобного оружия в стране-союзе.

Аналитики предупреждают, что размещение их в стране фактически сделает места развертывания мишенью собственного мощного ракетного арсенала Китая. Ведь последний отчет Пентагона свидетельствует, что Пекин, по оценкам США, имеет 1850 ракет с радиусом действия от 1000 до 5500 км.

Однако сторонники этой идеи уверены, что именно размещение ракет поможет сдержать Пекин, особенно вокруг юго-западных островов Японии вблизи Тайваня, где Китай наращивает военную деятельность.

Справочно

Mid-Range Capability (MRC) Typhon - это система наземного базирования, которая должна занять нишу по дальности поражения между армейской высокоточной ударной ракетой (ATACMS / PrSM) и перспективным гиперзвуковым комплексом большой дальности.

"Тайфун" называют ключевым компонентом новых многоцелевых оперативных групп (MDTF) Армии США, которые созданы для борьбы с широким спектром угроз.

"Тайфуны" позволяют использовать как крылатые ракеты „Томагавк", так и зенитные ракеты SM-6.

Напомним

В 2026 году Вашингтон начнет развертывание в Германии дальнобойного оружия. Речь идет в частности о гиперзвуковом оружии.