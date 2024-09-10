США хочуть розгорнути в Японії новітній ракетний комплекс Typhon, який раніше було заборонено договором із рф

Вашингтон планує розгорнути у Японії ракетні системи Typhon, які раніше забороняв російсько-американський Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД). Про це заявила міністерка армії США (вища цивільна посада в Пентагоні) Крістіна Вормут, пише The Japan Times, передає УНН.

Деталі

Йдеться насамперед про залучення ракетних систем Typhon до спільних військових навчань із Силами самооборони країни.

Як пояснила американська посадовиця, під час нещодавнього візиту до Японії вона обговорювала з міністром оборони країни Мінору Кіхарою перспективи залучення нових американських багатосферних оперативних груп (Multi Domain Task Force, MDTF) у навчаннях на японській території.

До складу MDTF входять, зокрема, американські ракетні комплекси наземного базування середньої дальності Typhon (інакше звані Mid-Range Capability — MRC).

Нам було б дуже цікаво побачити, як багатосферна оперативна група діє з Японії. Ми ясно дали зрозуміти японським Силам самооборони, що зацікавлені в цьому. Розгортання буде йти відповідно до темпів японського уряду - заявила Вормут.

Журналісти The Japan Times підкреслили, що раніше розгортання озброєнь, подібних до Typhon, було заборонене за російсько-американським Договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

Відповідно до документа були заборонені всі ракети наземного базування — як звичайні, так і ядерні — з дальністю польоту від 500 до 5500 кілометрів. Але 2019 року адміністрація президента Дональда Трампа оголосила про вихід США з ДРСМД.

Поява ракетних систем Typhon в Японії стане вже другим розгортанням систем в Азії. Перше відбулося навесні нинішнього року на Філіппінах, де вони були задіяні в американсько-філіппінських навчаннях Salaknib 24.

США та Японія створять ракету проти гіперзвукової зброї

Доповнення

Водночас як пише видання, Японія заперечує неодноразові повідомлення ЗМІ за останні роки, в яких наголошується на можливості розміщення Сполученими Штатами подібної зброї в країні-союзі.

Аналітики попереджують, що розміщення їх у країні фактично зробить місця розгортання мішенню власного потужного ракетного арсеналу Китаю. Адже останній звіт Пентагону свідчить, що Пекін, за оцінками США, має 1850 ракет із радіусом дії від 1000 до 5500 км.

Проте прихильники цієї ідеї впевнені, що саме розміщення ракет допоможе стримати Пекін, особливо навколо південно-західних островів Японії поблизу Тайваню, де Китай нарощує військову діяльність.

Довідково

Mid-Range Capability (MRC) Typhon – це система наземного базування, котра має зайняти нішу щодо дальності ураження між армійською високоточною ударною ракетою (ATACMS / PrSM) та перспективним гіперзвуковим комплексом великої дальності.

"Тайфун" називають ключовим компонентом нових багатоцільових оперативних груп (MDTF) Армії США, які створені для боротьби з широким спектром загроз.

"Тайфуни" дозволяють використовувати як крилаті ракети "Томагавк", так і зенітні ракети SM-6.

Нагадаємо

У 2026 році Вашингтон почне розгортання в Німеччині далекобійної зброї. Йдеться зокрема про гіперзвукову зброю.