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росія погрожує вийти з мораторію на ракети середньої дальності

Київ • УНН

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росія розглядає можливість виходу з мораторію на розміщення ракет середньої та меншої дальності, звинувачуючи США у розгортанні таких ракет у світі. рф не бачить взаємності від США.

росія погрожує вийти з мораторію на ракети середньої дальності

москва розглядає вихід із мораторію на розміщення ракет середньої та меншої дальності, заявив заступник глави мзс рф сергій рябков. За його словами, росія буцімто "вимушена реагувати на появу нових і до того ж дуже чутливих ракетних загроз". Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Деталі

російський мораторій на розміщення наземних ракет середньої та меншої дальності (РСМД) "наближається до свого логічного завершення", сказав рябков.

Він обґрунтував це тим, що росія не бачить "якихось кардинальних змін і тим більше розворотів у планах США щодо подальшого передового розгортання наземних ракет середньої та меншої дальності в різних регіонах світу" і виходить з того, що ця діяльність "буде тільки нарощуватися".

Реальність така, що виявлена ​​росією стриманість у сфері "пост- ДРСМД" не була оцінена США та їхніми союзниками і не зустріла взаємності 

- стверджує рябков.

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Доповнення

У жовтні 2018 року тодішній президент США Дональд Трамп заявив про намір вийти з підписаного 1987 року Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД), звинувативши росію у його порушенні. За даними Вашингтона, російська ракета 9М729 комплексу "Іскандер" , або SSC-8 за класифікацією НАТО, яку можна оснастити ядерною боєголовкою, здатна літати набагато далі за 500 км, заявлених Москвою, і при розміщенні в калінінградській області здатна досягти західноєвропейських столиць.

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москва заперечує, що ракети "Іскандер" порушують ДРСМД. Наприкінці листопада 2018 року сергій рябков називав заяви США про порушення Москвою ДРСМД "безпідставними" та "голословними". У серпні 2019 року він же в одному з інтерв'ю розповів, що незадовго до припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності москва запропонувала Вашингтону та НАТО мораторій на розміщення таких ракет у Європі.

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Нагадаємо

НАТО просить європейські держави-члени розширити можливості наземної протиповітряної оборони у п'ять разів, оскільки альянс прагне заповнити ключову прогалину у відповідь на загрозу російської агресії. В Альянсі наполягають на п'ятикратному посиленні наземної протиповітряної оборони.

Лілія Набока

Лілія Набока

ВійнаНовини Світу
Калінінградська область
Deutsche Welle
НАТО
Дональд Трамп
Іскандер (ОТРК)
Сполучені Штати Америки
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