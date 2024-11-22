Запущенная по Днепру российская ракета "Орешник" создавалась с нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года, участниками которого до 2019 года были США и рф, передает УНН со ссылкой на Forbes.

Детали

В четверг рано утром, предварительно предупредив официальных лиц США, рф нанесла удар по Днепру новой загадочной ракетой "Орешник".

По мнению Сабрины Сингх, заместителя пресс-секретаря Пентагона, "Орешник" может быть российской баллистической ракетой RS-26.

Ракета, которую ошибочно приняли за межконтинентальную баллистическую ракету дальностью 3400 миль без ядерных боеголовок для ее шести независимых ракет, оказалась баллистической ракетой средней дальности, или IRBM.

RS-26 - это 40-тонная твердотопливная ракета, принадлежащая к двум договорным категориям.

В зависимости от угла выстрела, RS-26 может пролететь чуть более 3400 миль. Именно поэтому ее можно было бы назвать Межконтинентальной баллистической ракетой. Однако, правильнее ее было бы назвать МБР с дальностью менее 3400 миль.

До 2019 года США и россия были участниками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года, который запрещал испытания и развертывание ракет, летящих от 310 до 3400 миль. Собственно это было бы преградой в разработке таких ракет как RS-26.

МБР могут нести ядерные боезаряды, наносить удары с минимальным предупреждением.

Однако Россию это не остановило и она тайно продолжала разрабатывать ракеты этой категории, что стало причиной выхода Соединенных Штатов из режима ДРСМД в 2019 году. Вскоре вышла и сама россия.

Также во избежание условий Договора россияне во время испытаний ракеты до 2019 года наклонили RS-26 так, чтобы она превысила договорную границу в 3400 миль. Несмотря на то, что конструкция ракеты отдает предпочтение промежуточной, а не межконтинентальной дальности.

Очевидно, что "Орешник", вероятно, является новой версией RS-26. И это подчеркивает то, что он не обязательно является именно межконтинентальной баллистической ракетой, отмечает Forbes.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявлял, что рф использовала против Украины новую российскую ракету. Все характеристики - скорость, высота - межконтинентальной баллистической.

российский диктатор владимир путин, которого цитируют росСМИ, заявил, что россия атаковала Украину, испытав "новейшую" баллистическую ракету средней дальности "орєшнік".

НАТО и Украина 26 ноября обсудят запуск новой российской ракеты 26 ноября обсудят запуск новой российской ракеты - AFP