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"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ

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Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НАТО и Украина 26 ноября обсудят запуск новой российской ракеты 26 ноября обсудят запуск новой российской ракеты - AFP

НАТО и Украина 26 ноября обсудят запуск новой российской ракеты 26 ноября обсудят запуск новой российской ракеты - AFP

Киев  •  УНН

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НАТО и Украина проведут переговоры 26 ноября относительно запуска россией экспериментальной гиперзвуковой ракеты. Встреча состоится на уровне послов после удара по Днепру, где были выпущены МБР и другие ракеты.

НАТО и Украина проведут переговоры 26 ноября в Брюсселе в связи с запуском россией экспериментальной гиперзвуковой ракеты средней дальности, сообщили в пятницу дипломаты, пишет агентство France-Presse (AFP), передает УНН

Встреча натовско-украинского совета состоится во вторник на уровне послов. Она была созвана Киевом после удара по городу Днепр. 

Дополнение

В Воздушных силах ВСУ сообщали, что россия 21 ноября выпустила межконтинентальную баллистическую ракету и еще 8 ракет, сбито шесть Х-101.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что рф использовала против Украины новую российскую ракету. Все характеристики - скорость, высота - межконтинентальной баллистической. 

российский диктатор владимир путин, которого цитируют росСМИ, заявил, что россия атаковала Украину, испытав "новейшую" баллистическую ракету средней дальности "орєшнік"

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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