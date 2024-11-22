НАТО и Украина 26 ноября обсудят запуск новой российской ракеты 26 ноября обсудят запуск новой российской ракеты - AFP
Киев • УНН
НАТО и Украина проведут переговоры 26 ноября относительно запуска россией экспериментальной гиперзвуковой ракеты. Встреча состоится на уровне послов после удара по Днепру, где были выпущены МБР и другие ракеты.
НАТО и Украина проведут переговоры 26 ноября в Брюсселе в связи с запуском россией экспериментальной гиперзвуковой ракеты средней дальности, сообщили в пятницу дипломаты, пишет агентство France-Presse (AFP), передает УНН.
Встреча натовско-украинского совета состоится во вторник на уровне послов. Она была созвана Киевом после удара по городу Днепр.
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