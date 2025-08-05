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"Нічого не змінить у балансі сил": в РНБО прокоментували вихід рф із мораторію на ракети середньої дальності

Київ • УНН

 • 10 перегляди

росія скасувала мораторій на ракети середньої та малої дальності, що є формальністю. Іскандери вже розміщені в Криму з 2019 року, коли США вийшли з договору через порушення рф.

"Нічого не змінить у балансі сил": в РНБО прокоментували вихід рф із мораторію на ракети середньої дальності

Скасування рф мораторію на розміщення ракет середньої та малої дальності є формальністю, адже росіяни "й так стояли напоготові з 2019 року", коли президент США Дональд Трамп вийшов з відопвідного договору "через російське порушення". Про це у Telegram написав керівник Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) Андрій Коваленко, інформує УНН.

 Деталі

За його словами, "іскандери" вже тоді опинились у Криму.

Тепер це подають як "відповідь" на "західну ескалацію" і допомогу Україні, але сенс суто пропагандистський

- пояснив Коваленко.

На його переконання, цей крок взагалі "нічого не змінить у балансі сил".

"Хіба що москва зможе далі лякати "орєшніком" у білорусі - тим, який під час другого пуску не полетів", - резюмував керівник ЦПД.

Нагадаємо

Напередодні міністерство закордонних справ росії заявило про скасування мораторію на розгортання ракет середньої та меншої дальності наземного базування. Це рішення прийнято "через зникнення умов для збереження односторонніх самообмежень".

росія погрожує вийти з мораторію на ракети середньої дальності09.06.25, 18:08 • 3726 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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